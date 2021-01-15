Сенат розпочне розглядати імпічмент Дональда Трампа 20 січня. У цей же день відбудеться інавгурація його наступника Джозефа Байдена. Окрім питання Трампа, сенаторам доведеться ще розглянути питання уряду та затвердити програму боротьби з коронавірусом нового глави Білого дому.

Питання затвердження уряду може затягнутись

Розгляд імпічменту розпочнеться вже через годину після інавгурації Байдена. Про це інформує видання Politico.

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Такий напружений розклад 20 січня у сенаторів виник через відсутність одностайної згоди серед політиків. Лише 20 січня вони можуть погодитись працювати з питаннями як Трампа, так і нового уряду.

У ЗМІ інформують, що це значно ускладнить роботу Джо Байдену у перші дні його каденції. Адже розгляд імпічменту Трампа може зайняти до тижня часу, тоді затвердження уряду доведеться посунути.

Байден наголошує, що питання уряду – пріоритетне

Сам наступник Трампа сподівається, що Сенат таки спрацює оперативно. Байден вважає, що його попередника потрібно притягнути до відповідальності за штурм Капітолію, проте питання уряду для нього важливіше.

Ця нація залишається під владою смертельного вірусу та нестабільної економіки. Я сподіваюся, що керівництво Сенату знайде спосіб впоратися зі своїми конституційними обов'язками щодо імпічменту й одночасно працювати з іншими невідкладними справами цієї нації,

– сказав Байден.

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