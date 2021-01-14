Чинний президент США Дональд Трамп після оголошення йому імпічменту вдруге сильно розлютився та ізолювався. Він обурився, що охочих захищати його з кожним днем стає менше.

Внутрішнє коло Трампа скорочується, а його офіси в Білому домі пустують. Про це повідомляє Washington Post.

Читайте також Трамп фактично підставив свою партію, – політолог про голосування республіканців за імпічмент

Трамп спалює мости

Чинний президент злий, оскільки його союзники не стали більш рішуче захищати його заклики до натовпу прихильників, які штурмували Капітолій минулого тижня.

Трамп розриває відносини з одним з найстійкіших своїх захисників адвокатом Руді Джуліані. Президент дав вказівку своїм помічникам не оплачувати гонорари адвокатів Джуліані.

Повідомляється, що офіційні особи Білого дому почали блокувати дзвінки Джуліані президенту.