Действующий президент США Дональд Трамп после объявления ему импичмента вдруг сильно разозлился и изолировался. Он возмутился, что желающих защищать его с каждым днем становится меньше.

Внутренний круг Трампа сокращается, а его офисы в Белом доме пустуют. Об этом сообщает Washington Post.

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Трамп сжигает мосты

Действующий президент зол, поскольку его союзники не стали более решительно защищать его призывы к толпе сторонников, которые штурмовали Капитолий на прошлой неделе.

Трамп разрывает отношения с одним из самых устойчивых своих защитников адвокатом Руди Джулиани. Президент дал указание своим помощникам не оплачивать гонорары адвокатов Джулиани.

Сообщается, что официальные лица Белого дома начали блокировать звонки Джулиани президенту.

Обратите внимание! Сенат Конгресса США может запретить Дональду Трампу снова баллотироваться на пост президента. Но сначала орган должен поддержать его импичмент.

Импичмент Дональда Трампа: что известно