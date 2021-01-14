Трамп изолировался после объявления 2 импичмента: он разозлился, потому что его не защищают
Действующий президент США Дональд Трамп после объявления ему импичмента вдруг сильно разозлился и изолировался. Он возмутился, что желающих защищать его с каждым днем становится меньше.
Внутренний круг Трампа сокращается, а его офисы в Белом доме пустуют. Об этом сообщает Washington Post.
Читайте также Трамп фактически подставил свою партию, – политолог о голосовании республиканцев за импичмент
Трамп сжигает мосты
Действующий президент зол, поскольку его союзники не стали более решительно защищать его призывы к толпе сторонников, которые штурмовали Капитолий на прошлой неделе.
Трамп разрывает отношения с одним из самых устойчивых своих защитников адвокатом Руди Джулиани. Президент дал указание своим помощникам не оплачивать гонорары адвокатов Джулиани.
Сообщается, что официальные лица Белого дома начали блокировать звонки Джулиани президенту.
Импичмент Дональда Трампа: что известно
- 13 января 2021 года Палата представителей Конгресса США приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа.
- За это проголосовали 221 демократ и 10 республиканцев. Подписался под соответствующим документом секретарь Палаты Нэнси Пелоси.
- Трамп стал единственным президентом за всю историю США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент.
Поделиться новостью