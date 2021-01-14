Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональда Трампа. Свои голоса отдали даже 10 членов Республиканской партии, представителем которой является глава Белого дома. Трамп фактически расколол республиканцев изнутри. Кроме этого, штурм Капитолия напугал его однопартийцев.

Ведь сторонники действующего президента США продемонстрировали, что едва ли не собственной жизнью готовы пожертвовать ради него. Об этом в эфире 24 канала рассказал политолог, эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

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По его словам, в Америке существует такое понятие, как трампизм. Речь идет о сторонниках Трампа, которые его боготворят. Это фактически похоже на определенную секту имени Дональда Трампа.

Но однопартийцы главы Белого дома испугались этого. Ведь он, как магнит, мог оттянуть республиканского избирателя на собственную персону.

И что дальше будет с этим избирателем, как он себя будет вести, как будет реагировать на призывы свержения власти – это очень сложно. Трамп фактически подставил свою республиканскую партию,

– отметил политолог.

Он отметил, что Трамп сделал еще одну вещь, которая со стороны республиканцев не прощается. Он начал говорить, что в партии есть старые политики, которые не способны взять власть в свои руки. А есть молодые республиканцы, которые поддерживают действующего президента, готовы за ним идти, готовы к переменам.

"Он фактически начал раскалывать Республиканскую партию изнутри. Это тоже вещи, которые не прощаются. Поэтому в нижней палате получил эти 10 голосов от республиканцев", – отметил эксперт.

Справка. В случае голосования в верхней палате нужно получить две трети голосов. В нижней палате решало простое большинство. Кроме этого, в нижней палате большее количество республиканцев должны проголосовать за импичмент.

Тизенгаузен: единственная цель импичмента – запретить Трампу заниматься политикой

По мнению Бориса Тизенгаузена, единственной целью импичмента является запретить Трампу заниматься политикой. Ведь он стал опасен и для таких столпов, на которых держится американская демократия.

Трамп сделал много того, что могло пошатнуть демократические устои в США. Ворваться в храм демократии – наверное, люди старой закалки такого и не ожидали никогда,

– пояснил он.

Кроме этого, в случае импичмента для Трампа могут быть и личные последствия. То есть потерять пожизненную защиту секретных служб, пожизненное содержание, которое получает президент.

"То есть потеряет фактически все привилегии, которые имеют бывшие руководители США. Думаю, что Трампа будут добивать окончательно, чтобы он даже не смотрел в сторону политики", – подытожил политолог.

Импичмент Дональда Трампа: что известно

Палата представителей Конгресса США 13 января 2021 года приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа.

За резолюцию отдали голоса 221 демократ и 10 республиканцев. Подпись под соответствующим документом поставила секретарь Палаты Нэнси Пелоси.

Трамп – единственный президент за всю историю США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент.​



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