Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Дональда Трампа. Свої голоси віддали навіть 10 членів Республіканської партії, представником якої є очільник Білого дому. Трамп фактично розколов республіканців зсередини. Крім цього, штурм Капітолію налякав його однопартійців.

Адже прихильники чинного президента США продемонстрували, ледь не власним життям готові пожертвувати заради нього. Про це в ефірі 24 каналу розповів політолог, експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

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За його словами, в Америці існує таке поняття, як трампізм. Мовиться про прихильників Трампа, які його боготворять. Це фактично схоже на певну секту імені Дональда Трампа.

Але однопартійці очільника Білого дому злякалися цього. Адже він, як магніт, міг відтягнути республіканського виборця на власну персону.

І що далі буде з цим виборцем, як він себе поводитиме, як реагуватиме на заклики, повалення влади – це дуже складно. Трамп фактично підставив свою республіканську партію,

– відзначив політолог.

Він зауважив, що Трамп зробив ще одну річ, яка з боку республіканців не прощається. Він почав говорити, що в партії є старі політики, які не здатні взяти владу у свої руки. А є молоді республіканці, які підтримують чинного президента, готові за ним йти, готові до змін.

"Він фактично почав розколювати Республіканську партію зсередини. Це теж речі, які не прощаються. Тому в нижній палаті отримав ці 10 голосів від республіканців", – зазначив експерт.

Довідка. У випадку голосування у верхній палаті потрібно отримати дві третіх голосів. У нижній палаті вирішувала проста більшість. Крім цього, в нижній палаті більша кількість республіканців повинні проголосувати за імпічмент.

Тизенгаузен: Єдина ціль імпічменту – заборонити Трампу займатися політикою

На думку Бориса Тизенгаузена, єдиною ціллю імпічменту є заборонити Трампу займатися політикою. Адже він став небезпечний і для таких стовпів, на яких тримається американська демократія.

Трамп зробив багато того, що могло похитнути демократичні підвалини в США. Увірватися до храму демократії – напевно, люди старого гарту такого й не очікували ніколи,

– пояснив він.

Крім цього, в разі імпічменту Трамп може понести й особисті наслідки. Тобто втратити пожиттєвий захист секретних служб, пожиттєве утримання, яке отримує президент.

"Тобто втратить фактично всі привілеї, які мають колишні очільники США. Думаю, що Трампа добиватимуть остаточно, щоб він навіть не дивився в бік політики", – підсумував політолог.

Імпічмент Дональда Трампа: що відомо

Палата представників Конгресу США 13 січня 2021 року ухвалила рішення про імпічмент президента Дональда Трампа.

За резолюцію віддали голоси 221 демократ і 10 республіканців. Підпис під відповідним документом поставила секретар Палати Ненсі Пелосі.

Трамп – єдиний президент за всю історію США, якому Палата представників двічі оголошувала імпічмент.



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