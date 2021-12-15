Сенат США одобрил оборонный бюджет на 300 миллионов для Украины

15 декабря 2021 , 20:16
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Источник:

Axios

Сенат США в среду, 15 декабря, одобрил оборонный бюджет для Украины. Речь идет о сумме в размере 300 миллионов долларов.

За документ проголосовали после нескольких недель задержки. Теперь оборонный бюджет на общую сумму 770 миллиардов долларов направили на подпись президенту Джо Байдену.

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