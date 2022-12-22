В США проголосовали за усиленное привлечение к ответственности российских военных преступников

В Сенате США приняли важный законопроект. Речь идет о Justice for Victims of War Crimes Act, законе о правосудии для жертв военных преступлений.

Как отмечают в Офисе генпрокурора, соответствующий закон очень важен. Он стал основой для привлечения к ответственности тех, кто совершает военные преступления против народа Украины. А еще он позволяет исправить пробелы в законодательстве США.

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Закон поддержали единогласно

Сегодня Сенат принял наш законопроект, выполняющий обязательства, взятые Соединенными Штатами при подписании Женевских конвенций 1949 года. США не являются и никогда не будут безопасным убежищем для военных преступников,

– подчеркнул сенатор Чак Грассли.

Другой сенатор Дик Дурбин отметил, что в восторге от того, что соответствующий законопроект Сенат принял единогласно. Он выразил надежду, что его подпишут как можно скорее. И что это будет четким сообщением для Владимира Путина, который будет демонстрировать, что "Конгресс поддерживает украинский народ".

В чем суть этого закона

Прежде всего следует понимать, что он разрешает преследовать военных преступников в США. И на это не повлияет тот факт, где именно они совершали преступление. Это распространяется также на россиян, которые убивали украинцев на войне.

Кроме того, он предусматривает продление срока давности для военных преступлений. В частности, тех, которые обнаружили через годы после их совершения.

Также он обновляет действующее законодательство. Ведь появляется механизм привлечения к ответственности граждан других стран. Ранее за военные преступления в США привлекались исключительно американцы.

Теперь мы уверены, причастные к военным преступлениям, совершенным в Украине, никогда не будут иметь безопасное убежище в США. Надеюсь, скоро сможем сказать, что у них нет места нигде в мире. Работаем над этим,

– отметил генпрокурор Андрей Костин.

Напомним, ранее Дурбин отмечал, что виновные в ужасных военных преступлениях, совершенных в Украине, должны быть наказаны. В своем заявлении сенатор отмечал непреклонность в "приверженности Украине и храброму украинскому народу". И это США продемонстрировали также 21 декабря в ходе официального визита Зеленского.