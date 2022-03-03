В Сенате представили законопроект HEROIAM SLAVA о санкциях против всех госпредприятий России

В Соединенных Штатах предложили ввести широкие ограничения против всех государственных предприятий России. В частности, речь идет о "Газпроме" и "Роснефти".

Об этом сообщается в законопроекте HEROIAM SLAVA, который представили американские сенаторы Чак Грассли и Марко Рубио, информирует пресс-служба последнего.

Читайте также Россия напала на Украину: хронология основных событий

Он назван в честь культового украинского призыва и символа национального сопротивления, лишит компании, которые контролируются или принадлежат Москве, такие, как "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аэрофлот" и RT, доступа к критически важному американскому капиталу,

– говорится в тексте документа.

Отмечается, что ни одно российское государственное предприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу, пока продолжается агрессия против Украины.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!