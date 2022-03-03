Про це повідомляється у законопроєкті HEROIAM SLAVA, який представили американські сенатори Чак Грасслі та Марко Рубіо, інформує пресслужба останнього.

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Він названий на честь культового українського заклику та символу національного опору, позбавить компанії, що контролюються або належать Москві, такі як "Роснефть", "Газпром", "Росатом", "Аерофлот" та RT, доступу до критично важливого американського капіталу,

– мовиться у тексті документа.

Зазначається, що жодне російське державне підприємство не повинно мати доступу до американського капіталу, доки триває агресія проти України.

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