Изменят ход войны: сенаторы просят Байдена пересмотреть решение о Grey Eagle для Украины

Группа сенаторов в США призывает начать снабжать Украине беспилотные летательные аппараты MQ-1C Gray Eagle. Раньше в Белом доме опасались предоставлять именно эти дроны.

Группа из 16 сенаторов отмечает, что есть долгосрочная выгода передачи MQ-1C. Обратились к главе Пентагона Ллойду Остину.

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Могут изменить ход войны

В обращении говорится, что у этой техники есть потенциал изменить стратегический ход войны в пользу Украины.

По информации СМИ, несколько сенаторов Конгресса США просят администрацию Байдена пересмотреть свое решение по поставкам в Украину разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle – предоставить дроны.

Напомним, ранее сообщалось, что США не предоставят Украине беспилотники Gray Eagle MQ-1C. У Байдена считают, что это может привести к эскалации конфликта.

Что известно о беспилотнике MQ-1C Gray Eagle

Это разведывательно-ударные дроны, разрабатываемые компанией General Atomics Aeronautical Systems. Они могут находиться в воздухе до 30 часов, развивая при этом скорость до 280 км/ч.

Дроны ведут разведку с дальностью действия до 400 километров, но могут выполнять функции ударного беспилотника.

Беспилотники несут 4 ракеты AGM-114 Hellfire класса "воздух – земля" или четыре управляемых авиабомб GBU-44 и другое вооружение и специальное оборудование.

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