Група з 16 сенаторів наголошує, що є довгострокова вигода передачі MQ-1C. Звернулись до глави Пентагону Ллойда Остіна.

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Можуть змінити хід війни

У зверненні мовиться, що ця техніка має потенціал змінити стратегічний хід війни на користь України.

За інформацією ЗМІ, декілька сенаторів Конгресу США просять адміністрацію Байдена переглянути своє рішення щодо постачання в Україну розвідувально-ударних безпілотних літальних апаратів MQ-1C Gray Eagle – надати дрони.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що США не нададуть Україні безпілотники Gray Eagle MQ-1C. У Байдена вважають, що це може призвести до ескалації конфлікту.

Що відомо про безпілотник MQ-1C Gray Eagle

Це розвідувально-ударні дрони, які розробляє компанія General Atomics Aeronautical Systems. Вони можуть перебувати в повітрі до 30 годин, розвиваючи при цьому швидкість до 280 кілометрів за годину.

Дрони ведуть розвідку з дальністю дії до 400 кілометрів, але можуть виконувати функції ударного безпілотника.

Безпілотники несуть 4 ракети AGM-114 Hellfire класу "повітря – земля" або до чотирьох керованих авіабомб GBU-44 та інше озброєння й спеціальне обладнання.

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