На встречу с Зеленским: сенаторы Макконнелл и Шумер надели галстуки в сине –желтых цветах

В четверг, 26 сентября, Владимир Зеленский прибыл в Капитолий США. Лидер Украины там встретился с сенаторами-демократами и сенаторами-республиканцами.

Двое сенаторов решили выразить поддержку Украине с помощью элементов одежды. Так, они надели на встречу галстуки в цвета украинского флага.

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Сенаторы надели галстуки в сине-желтых цветах

Президент Украины 26 сентября встретился с двухпартийной делегацией Сената США, во время которой он представил План победы, который он также показал главе США Джо Байдену, вице-президенту и кандидату на пост президента США Камале Харрис.

В частности, Зеленский прибыл в Капитолий в сопровождении двух сенаторов от противоположных лагерей – лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера и лидера республиканцев Митча Макконнелла.

Каждый из них решил продемонстрировали свою приверженность Украине с помощью одежды.

Они выбрали галстуки в цветах украинского флага. В частности, Митч Макконнелл выбрал полосатый голубовато-желтый галстук с голубой рубашкой. А Чак Шумер выбрал насыщенного синего оттенка рубашку и желтый галстук с синими птичками.

По данным американских медиа, встреча с сенаторами длилась более часа перед визитом Зеленского в Белый дом.