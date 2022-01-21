Сенаторы США представили законопроект о поставках Украине оружия по ленд-лизу

Американские сенаторы предложили разрешить Джо Байдену заключать соглашения с Украиной о поставках ей вооружений по ленд-лизу. Такой формат будет работать до тех пор, пока Россия не уменьшит присутствие возле границ Украины.

О представлении в США законопроекта о поставках Украине оружия по ленд-лизу рассказал сенатор Роджер Уикер. К такому шагу прибегли из-за обострения агрессии со стороны Москвы.

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Детали документа о поставке Украине оружия по ленд-лизу

Законопроект разработали сенаторы-демократы Бен Кардин, Джинн Шейхин и Ричард Блументал, а также представители республиканцев Джон Корнин, Роджер Уикер и Линдси Грэм.

Сенаторы убеждены, что этот законопроект гарантирует, что бюрократические препятствия не помешают администрации США действовать быстро, чтобы предоставить Украине инструменты, которые необходимы для защиты населения при условии, что Владимир Путин решит вторгнуться в страну.

В документе говорится о том, что любые российские кибератаки на объекты критической инфраструктуры Украины сочтут вооруженным нападением. Поставлять вооружение по ленд-лизу будет разрешено только Украине. Закон будет действовать до тех пор, пока Россия не уменьшит количество своих военных на границе с Украиной до уровня марта 2021 года.

В проекте закона есть пункты о том, что президент или его представитель должны ввести ускоренные процедуры поставки любой военной техники, переданной Украине, чтобы она получила все своевременно.

Ленд-лиз: что это такое

Ленд-лиз – государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам во Второй мировой войне боевые припасы, технику, продукты, медоборудование, лекарства, а также стратегическое сырье.

Суть этой программы – американский лидер имеет власть помогать любой стране, чья оборона является жизненно важной для США.

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