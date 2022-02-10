Информация нужна Украине для защиты

Сенаторы подчеркнули, что США должны вооружить Украину важной информацией. Такое обращение подписали на фоне скопления российских войск у наших границ.

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Информацию от разведки сенаторы назвали "инструментом для защиты от российской агрессии".

Мы просим США поделиться с Украиной разведывательной информацией максимально возможной степени. Россия является агрессором, и мы должны вооружить Украину критической информацией, которая необходима для защиты страны,

– говорится в сообщении.

Политики добавили, что это – в интересах национальной безопасности США и партнеров. Ведь российская угроза Украине является угрозой для демократий во всем мире.

"Призываем Байдена оказать как можно больше поддержки Украине в этот критический момент", – подчеркнули сенаторы. Они добавили, что Украина уже показала, что хочет защищать свою территорию и демократическое правительство.

Заметим, под обращением к президенту подписались 16 политиков от двух партий во главе с председателем комитета сената по разведке Марком Ворнера и вице-главой Марком Рубио.

Как США помогают Украине на фоне российской угрозы

Меньше чем за месяц из США прибыли в Украину 10 самолетов с военной помощью.

Последние два прилетели 9 февраля. На их борту находилось по 80 тонн боеприпасов и патронов.

Перед тем Вашингтон отправлял в Киев боевые патроны к стрелковому оружию, боеприпасы для гранатометов, противотанковые ракетные комплексы и тому подобное.

Кроме того, США начали перебрасывать свои войска в Восточную Европу. Часть американских военных приземлилась в польском Жешуве – всего в 70 километрах от Украины.

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