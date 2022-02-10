Інформація потрібна Україні для захисту
Сенатори наголосили, що США повинні "озброїти" Україну важливою інформацією. Таке звернення підписали на тлі скупчення російських військ біля наших кордонів.
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Інформацію від розвідки сенатори назвали "інструментом для захисту від російської агресії".
Ми просимо США поділитися з Україною розвідувальною інформацією максимально можливої міри. Росія є агресором, і ми повинні озброїти Україну критичною інформацією, яка необхідна для захисту країни,
– мовиться у повідомленні.
Політики додали, що це – в інтересах національної безпеки США та партнерів. Адже російська загроза Україні є загрозою для демократій у всьому світі.
"Закликаємо Байдена надати якомога більше підтримки Україні в цей критичний момент", – наголосили сенатори. Вони додали, що Україна вже показала, що хоче захищати свою територію й демократичний уряд.
Зауважимо, під зверненням до президента підписалися 16 політиків від двох партій на чолі з головою комітету сенату з розвідки Марком Ворнером та віцеголовою Марком Рубіо.
Як США допомагають Україні на тлі російської загрози
- Менше ніж за місяць з США прибули в Україну 10 літаків з військовою допомогою.
- Останні два прилетіли 9 лютого. На їхньому борту перебувало по 80 тонн боєприпасів та патронів.
- Перед тим Вашингтон відправляв до Києва бойові набої до стрілецької зброї, боєприпаси для гранатометів, протитанкові ракетні комплекси тощо.
- Крім того, США почали перекидати свої війська у Східну Європу. Частина американських військових приземлилася у польському Жешуві – лише за 70 кілометрів від України.
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