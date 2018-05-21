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Сенцов голодает на фоне заболевания сердца, – адвокат

14 Читати новину українською
Сенцов голодает на фоне заболевания сердца, – адвокат
Сенцов голодает на фоне заболевания сердца, – адвокат / Фото из открытых источников

Адвокат осужденного российскими властями украинского режиссера Олега Сенцова Дмитрий Динзе заявил, у пленного есть проблемы со здоровьем.

Во время пресс-конференции в Киеве адвокат заявил, что администрация колонии взяла у крымского политзаключенного необходимые анализы, пишет "Радио Свобода".

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Администрация колонии в курсе, что голодание будет осуществляться на фоне его заболевания сердца, которое у него есть с детского возраста. Еще у него ревматизм нижних конечностей,
– отметил Динзе.

Кроме того, адвокат добавил, что Сенцов готовился к голоданию в течение месяца, постепенно отказываясь от продуктовых передач и переходя полностью на тюремную пищу. Сейчас он содержится в отдельной камере под постоянным наблюдением.

Напомним, 14 мая незаконно осужден в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, находящихся в России и аннексированном Крыму.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Новости России Обмен пленными Аннексия Крыма Новости Крыма
Источник: 24 Канал
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