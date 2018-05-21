Сенцов голодує на тлі захворювання серця, – адвокат

Адвокат засудженого російською владою українського режисера Олега Сенцова Дмитро Дінзе заявив, що у полоненого є проблеми зі здоров'ям.

Під час прес-конференції в Києві адвокат заявив, що адміністрація колонії взяла у кримського політв'язня необхідні аналізи, пише "Радіо Свобода".

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Адміністрація колонії в курсі, що голодування здійснюватиметься на тлі його захворювання серця, яке в нього є з дитячого віку. Ще в нього ревматизм нижніх кінцівок,

– наголосив Дінзе.

Крім того, адвокат додав, що Сенцов готувався до голодування протягом місяця, поступово відмовляючись від продуктових передач і переходячи повністю на тюремну їжу. Зараз він утримується в окремій камері під постійним наглядом.

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.