Сенцов и Зеленский посетили форум YES: о чем говорили

В Киеве продолжается 16-я ежегодная встреча Ялтинской европейской стратегии. На форуме, в частности, уже выступили освобожденный из плена режиссер Олег Сенцов и президент Украины Владимир Зеленский.

Одним из первых на форуме выступил освобожденный украинский политзаключенный и режиссер Олег Сенцов и передал Президенту Владимиру Зеленскому символический подарок, который сделает многих украинцев счастливее.

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Обычную пластиковую баночку от чая Олег Сенцов пронес с собой сквозь все российские тюрьмы. На нее политзаключенный налепил две бумажные ленты: желтую и голубую, на которых написал "Слава Украине".

Как Сенцов оказался за решеткой?10 мая 2014 года Олега Сенцова с активистом Александром Кольченко арестовали в оккупированном Крыму. Оккупанты обвинили режиссера и активиста в подготовке терактов. Уже через год Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет. В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля.

"Я ставил ее на самое видное место. Она очень раздражала тюремщиков. Было много возни за эту банку. Но это была моя маленькая борьба", – отметил Сенцов.



Сенцов на форуме YES

Во время 16 Ялтинской встречи эту банку Сенцов передал Президенту Украины Владимиру Зеленскому. А в нее положил свой нагрудный знак, который носил в российской тюрьме.

Что известно о форуме YES-2019?16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

Мол, у военных есть печальная традиция – если боец погибает, командир снимает с него жетон, чтобы отчитаться о потерях. А Украине надо начать добрую традицию и складывать в эту банку нагрудные знаки освобожденных пленников.

Мне бы очень хотелось, чтобы эта банка как можно быстрее наполнилась именами тех, кто все еще находится в плену России, на Донбасе и в Крыму. Господин президент, сделайте так, что она уже быстрее стала полной,

– подчеркнул режиссер.

Зеленский ответил, что будет делать для этого все возможное. Кроме этого, президент признался: готовят новые списки на обмен. Об этом, в частности, будут договариваться и в Минске, и в "нормандском формате".

Смотрите видео выступления Владимира Зеленского на Форуме YES 2019:

Впрочем, в Кремле на быстрый процесс нового обмена не настроены. Мол, он будет кропотливым и растянутым во времени. Хотя представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма считает, что последний обмен пленными показал, что Россия готова к диалогу.

Но ни в коем случае Украина не согласится на снятие санкций с Российской Федерации.

Не устаю повторять всем нашим мировым партнерам, которые помогают, что очень им благодарен. И иногда они думают о снятии санкций. Вы теряете деньги, серьезно? Ну, извините, мы теряем людей,

– отметил Зеленский.

Однако, чтобы сделать Украину полностью счастливой, необходимо преодолеть войну, бедность, зависть и коррупцию. Согласно исследованию, которое представили на Ялтинской встрече, украинцы негативно оценивают настоящее.

Но несмотря на это мы – самая оптимистичная нация в мире, как и китайцы. Ведь верим, что за 5 лет станем счастливее.