У Києві триває 16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії. На форумі, зокрема, вже виступили звільнений з полону режисер Олег Сенцов та президент України Володимир Зеленський.

Одним із перших на форумі виступив Олег Сенцов і передав президенту символічний подарунок, який зробить багатьох українців щасливішими.

Цікаво! Владу псує абсолютна влада, – Карл Більдт дав настанови команді Зеленського

Звичайну пластикову баночку від чаю Олег Сенцов проніс із собою крізь усі російські тюрми. На неї політв'язень наліпив дві паперові стрічки: жовту та блакитну, на яких написав "Слава Україні".

Як Сенцов опинився за ґратами?10 травня 2014 року Олега Сенцова з активістом Олександром Кольченком заарештували в окупованому Криму. Окупанти звинуватили режисера та активіста у підготовці терактів. Вже за рік Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років. У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити всіх політв'язнів Кремля.

"Я ставив її на найвидніше місце. Вона дуже дратувала тюремників. Було багато метушні за цю банку. Але це була моя маленька боротьба", – зазначив Сенцов.



Сенцов на форумі YES

Під час 16 Ялтинської зустрічі цю банку Сенцов передав Президентові України Володимиру Зеленському. А в неї поклав свій нагрудний знак, який носив у російській в'язниці.

Що відомо про форум YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

Мовляв, у військових є сумна традиція – якщо боєць гине, командир знімає з нього жетон, щоб прозвітувати про втрати. А Україні треба започаткувати добру традицію й складати в цю банку нагрудні знаки звільнених бранців.

Мені би дуже хотілося, щоб ця банка якомога швидше наповнилася іменами тих, хто все ще перебуває у полоні Росії, на Донеччині та в Криму. Пане президенте, зробіть так, що вона вже швидше стала повною,

– наголосив режисер.

Зеленський відповів, що робитиме для цього все можливе. Крім цього, президент зізнався: готують нові списки на обмін. Про це, зокрема, домовлятимуться і в Мінську, і в "нормандському форматі".

Дивіться відео виступу Володимира Зеленського на Форумі YES 2019:



Втім, в Кремлі на швидкий процес нового обміну не налаштовані. Мовляв, він буде кропітким та розтягнутим у часі. Хоча представник України у Тристоронній контактній групі Леонід Кучма вважає, що останній обмін полоненими показав, що Росія готова до діалогу.

Але в жодному разу Україна не погодиться на зняття санкцій з Російської Федерації.

Не втомлююсь повторювати всім нашим світовим партнерам, які допомагають, що дуже їм вдячний. Та іноді вони думають про зняття санкцій. Ви втрачаєте гроші, серйозно? Ну, вибачте, ми втрачаємо людей,

– зазначив Зеленський.

Але, щоб зробити Україну повністю щасливою, необхідно подолати війну, бідність, заздрість та корупцію. Згідно з дослідженням, яке презентували на Ялтинській зустрічі, українці негативно оцінюють сьогодення.

Та попри це ми – найоптимістичніша нація у світі, як і китайці. Бо віримо, що за 5 років станемо щасливішими.