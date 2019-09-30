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      Сенцов назвал три условия, при которых возможны переговоры с Россией

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      Сенцов рассказал, когда Украина может согласиться на примирение с Россией
      Сенцов рассказал, когда Украина может согласиться на примирение с Россией / Фото 24 канала

      Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов убежден, что переговоры и примирение с Кремлем возможны только при нескольких условиях. Речь идет о возвращении всех оккупированных территорий и компенсаций за агрессию РФ в Украине.

      Сенцов в своем фейсбуке отметил, что важно различать понятия "Россия", "русские" и "путинский режим".

      Важно: О Путине, возвращении Крыма и семье: Сенцов дал большое интервью

      "Смешать все в кучу под одну гребенку – позиция тупиковая. Да, там подавляющее большинство бывшие совки с имперскими фантомными болями, манией величия по отношению к российскому миру и пренебрежением к остальному цивилизованному. Но есть люди, которые думают не так. Их меньшинство, но революции никогда не делались большинством", – отметил экс-пленник.

      Он добавил, что пассивное большинство россиян поклоняется Путину-вождю и ненавидит украинцев. Это четко демонстрирует, что общество деградирует.

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      Также Сенцов озвучил три условия, при которых для него лично возможны переговоры с Россией. В частности, Кремль должен:

      • Вернуть все территории, которые они у нас забрали.
      • Компенсировать все наши материальные потери.
      • Публично покаяться за всех наших убитых и искалеченных. Причем делать это постоянно, как только они слышат слово "Украина", как делают немцы, слыша слово "Холокост".

      Однако, вряд ли Россия начнет выполнять эти требования, пока ее лидером является агрессор Владимир Путин.

      Только после этого можно о чем-то с ними разговаривать. Но пока у власти в России нынешнее руководство подобные вещи невозможны в принципе, поэтому любой кто сегодня против Путина, он для меня союзник. Слава Украине!
      – подытожил Сенцов.

       

      Что известно о плен и освобождение Олега Сенцова?​
      10 мая 2014 года Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.

      В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

      7 сентября Олега Сенцова вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками вернули в рамках обмена пленными с Россией. РФ тоже передали 35 удерживаемых в Украине человек.

      Які бранці Кремля повернулися до України
      Какие пленники Кремля вернулись в Украину / Инфографика 24 канала

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Олег Сенцов Украина – Россия Новости России
      Источник: 24 канал
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