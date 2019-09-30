Сенцов назвав три умови, за яких можливі переговори з Росією

Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов переконаний, що переговори і примирення з Кремлем можливі лише за кількох умов. Йдеться про повернення усіх окупованих територій та компенсацій за агресію РФ в Україні.

Сенцов у своєму фейсбуці відзначив, що важливо розрізняти поняття "Росія", "росіяни" і "путінський режим".

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"Змішати все в купу під одну гребінку – позиція тупикова. Так, там переважна більшість колишні совки з імперськими фантомними болями, манією величі по відношенню до російського світу і нехтування до решти цивілізованого. Але є люди, які думають не так. Їх меншість, але революції ніколи не робилися більшістю", – зауважив ексбранець.

Він додав, що пасивна більшість росіян поклоняється Путіну-вождю і ненавидить українців. Це чітко демонструє, що російське суспільство деградує.

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Також Сенцов озвучив три умови, за яких для нього особисто можливі переговори з Росією. Зокрема, Кремль повинен:

Повернути всі території, які вони у нас забрали.

Компенсувати всі наші матеріальні втрати.

Публічно покаятися за всіх наших убитих і покалічених. Причому робити це постійно, як тільки вони чують слово "Україна", як роблять німці, чуючи слово "Голокост".

Проте, навряд чи Росія почне виконувати ці вимоги, поки її лідером є агресор Володимир Путін.

Тільки після цього можна про щось з ними розмовляти. Але поки при владі в Росії нинішній керівництво подібні речі неможливі в принципі, тому будь-який хто сьогодні проти Путіна, він для мене союзник. Слава Україні!

– підсумував Сенцов.

Що відомо про полон і звільнення Олега Сенцова?10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.



7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.



Які бранці Кремля повернулися до України / Інфографіка 24 каналу