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      Сенцов назвав три умови, за яких можливі переговори з Росією

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      Сенцов розповів, коли Україна може погодитися на примирення з Росією
      Сенцов розповів, коли Україна може погодитися на примирення з Росією / Фото 24 каналу

      Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов переконаний, що переговори і примирення з Кремлем можливі лише за кількох умов. Йдеться про повернення усіх окупованих територій та компенсацій за агресію РФ в Україні.

      Сенцов у своєму фейсбуці відзначив, що важливо розрізняти поняття "Росія", "росіяни" і "путінський режим". 

      Важливо: Про Путіна, повернення Криму та сім'ю: Сенцов дав велике інтерв'ю

      "Змішати все в купу під одну гребінку – позиція тупикова. Так, там переважна більшість колишні совки з імперськими фантомними болями, манією величі по відношенню до російського світу і нехтування до решти цивілізованого. Але є люди, які думають не так. Їх меншість, але революції ніколи не робилися більшістю", – зауважив ексбранець.

      Він додав, що пасивна більшість росіян поклоняється Путіну-вождю і ненавидить українців. Це чітко демонструє, що російське суспільство деградує. 

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      Також Сенцов озвучив три умови, за яких для нього особисто можливі переговори з Росією. Зокрема, Кремль повинен:

      • Повернути всі території, які вони у нас забрали.
      • Компенсувати всі наші матеріальні втрати.
      • Публічно покаятися за всіх наших убитих і покалічених. Причому робити це постійно, як тільки вони чують слово "Україна", як роблять німці, чуючи слово "Голокост".

      Проте, навряд чи Росія почне виконувати ці вимоги, поки її лідером є агресор Володимир Путін.

      Тільки після цього можна про щось з ними розмовляти. Але поки при владі в Росії нинішній керівництво подібні речі неможливі в принципі, тому будь-який хто сьогодні проти Путіна, він для мене союзник. Слава Україні!
      – підсумував Сенцов.

       

      Що відомо про полон і звільнення Олега Сенцова?10 травня 2014 року Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.

      7 вересня Олега Сенцова разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками повернули в межах обміну полоненими з Росією. РФ передали теж 35 утримуваних в Україні осіб.

      Які бранці Кремля повернулися до України
      Які бранці Кремля повернулися до України / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Олег Сенцов Володимир Путін
      Джерело: 24 канал
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