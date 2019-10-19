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      Сенцов объяснил свои слова о братских украинцах и россиянах

      16 Читати новину українською
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Getty Images

      Освобожденный из плена украинский режиссер Олег Сенцов заявил в интервью немецкому изданию Der Spiegel, что россияне и украинцы являются братскими народами с небольшими отличиями. После того, как некоторые СМИ вырвали слова Сенцова из контекста, он пояснил шире свое мнение в фейсбуке.

      "Во мне нет ни капли украинской крови, если рассматривать вопрос происхождения. Но я гражданин Украины, рожденный на ее земле, как и многие из нас, который осознал причастность и ответственность за свою страну, там, на Майдане и который принимал активное участие в борьбе за подлинную независимость своей родины", – подчеркнул Сенцов.

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      "Я горд называть себя украинцем и быть частью новой украинской нации, что не формируется исключительно по национальному признаку, а объединяется прежде всего общей системой ценностей. В этом и есть наша главное и глубинное отличие от современных россиян, состоящих, кстати, не из одних только русских, которые начали развиваться, а точнее деградировать в совершенно другую сторону", – подчеркнул бывший узник Кремля.

      Главный разлом произошел в 2014 году и привел к войне, в которой украинцы защищают свою страну и свой выбор жить так, как хотят, отметил Сенцов. Однако жители России искренне не понимают украинцев и считают, что возвращают их на путь истинный, что "приводит в вязкое болото, в котором Россия гниет уже давно".

      "А методы такого вот принуждения к дружбе у них одни и те же, еще с советских времен: танки, снаряды и штыки", – добавил украинский режиссер.

      Как по мне, странно отрицать семейное происхождение украинского и русского народов, как и пытаться выстроить украинскую нацию по чистоте крови или не замечать, что мы все разные и объединены прежде всего любовью к Украине. Когда Каин убил Авеля, он не перестал считаться его братом, но он стал при этом убийцей. А это важнее любых споров о родственных корнях,
      – резюмировал Сенцов.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости политики Олег Сенцов
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