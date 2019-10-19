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      Сенцов пояснив свої слова про братніх українців і росіян

      1446 Читать новость на русском
      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Getty Images

      Звільнений з полону український режисер Олег Сенцов заявив в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel, що росіяни і українці є братніми народами з невеликими відмінностями. Після того, як деякі ЗМІ вирвали слова Сенцова з контексту, він пояснив ширше свою думку у фейсбуці.

      "У мені немає жодної краплі української крові, якщо розглядати питання походження. Але я громадянин України, народжений на її землі, як і багато з нас, який усвідомив причетність і відповідальність за свою країну, там, на Майдані і який брав активну участь у боротьбі за справжню незалежність своєї батьківщини", – наголосив Сенцов.

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      "Я гордий називати себе українцем і бути частиною нової української нації, що не формується виключно за національною ознакою, а об'єднується насамперед загальною системою цінностей. В цьому і є наша головна та глибинна відмінність від сучасних росіян, які складаються, до речі, не з одних лише росіян, які почали розвиватися, а точніше деградувати в абсолютно іншу сторону", – наголосив колишній в’язень Кремля.

      Головний розлом відбувся у 2014 році і призвів до війни, в якій українці захищають свою країну і свій вибір жити так, як хочуть, зауважив Сенцов. Проте жителі Росії щиро не розуміють українців і вважають, що повертають їх на шлях істинний, що "приводить у в’язке болото, в якому Росія гниє вже давно".

      "А методи такого ось примусу до дружби у них одні й ті ж, ще з радянських часів: танки, снаряди і багнети", – додав український режисер.

      Як на мене, дивно заперечувати родинне походження українського та російського народів, як і намагатися вибудувати українську націю по чистоті крові або не помічати, що ми всі різні і об'єднані насамперед любов'ю до України. Коли Каїн убив Авеля, він не перестав вважатися його братом, але він став при цьому вбивцею. А це важливіше від будь-яких суперечок про родинні коріння,
      – резюмував Сенцов.

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Олег Сенцов
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