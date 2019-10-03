Сенцов рассказал, что думает о Зеленском

Освобожденный из российского плена режиссер Олег Сенцов сказал, что сейчас ему трудно оценивать работу Владимира Зеленского. Однако считает его искренним человеком.

Об этом он рассказал в интервью DW. Он объяснил: "Мне пока трудно судить. И те, с кем я общаюсь в Европе и в Украине, пока не понимают, чего он хочет и какие у него цели"

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По его словам, он виделся с президентом только дважды – в аэропорту и на форуме YES.

"Я смотрел на него, мне было интересно понять, искренен ли он внутри или притворяется. Мне это было очень важно", – рассказал режиссер.

И вывод, который я сделал предварительно для себя, это то, что он искренен, когда говорит то, что он говорит, и хочет делать то, что говорит. Вопрос в том, сможет ли он это сделать,

– добавил Сенцов.

К слову, 13 сентября Олег Сенцов во время своего выступления на форуме YES подарил Владимиру Зеленскому тюремную сине-желтую банку, с которой прошел все тюрьмы РФ. В нее положил свой нагрудный знак, который носил в российской тюрьме. И объяснил, что Украине нужно начать добрую традицию и складывать в эту банку нагрудные знаки освобожденных пленников.

Что известно о задержании и освобождении Сенцова?Украинского режиссера задержали в оккупированном Крыму в 2014 году. Его вместе с активистом Александром Кольченко обвинили в подготовке терактов. Сенцову дали до 20 лет российской колонии строгого режима, а Кольченко осудили на 10 лет.



В 2018 году Сенцов объявил голодовку, которая продолжалась 145 дней, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Прекратил ее из-за угрозы принудительного кормления.



Вернулся в Украину режиссер 7 сентября вместе с другими 34 политзаключенными и военнопленными моряками во время обмена пленными с Россией.