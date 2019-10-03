Сенцов розповів, що думає про Зеленського

Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов сказав, що наразі йому важко оцінювати роботу Володимира Зеленського. Однак вважає, що його щирою людиною.

Про це він розповів в інтерв'ю DW. Він пояснив: "Мені поки важко судити. І ті, з ким я спілкуюся в Європі і в Україні, поки не розуміють, чого він хоче і які в нього цілі"

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За його словами, він бачився з президентом лише двічі – в аеропорту та на форумі YES.

"Я дивився на нього, мені було цікаво зрозуміти, всередині він щирий чи прикидається. Мені це було дуже важливо", – розповів режисер.

І висновок, який я зробив попередньо для себе, це те, що він щирий, коли говорить те, що він говорить, і хоче робити те, що говорить. Питання в тому, чи зможе він це зробити,

– додав Сенцов.

До слова, 13 вересня Олег Сенцов під час свого виступу на форумі YES подарував Володимиру Зеленському тюремну синьо-жовту банку, з якою пройшов усі тюрми РФ. В неї поклав свій нагрудний знак, який носив у російській в'язниці. Та пояснив, що Україні треба започаткувати добру традицію й складати в цю банку нагрудні знаки звільнених бранців.

Що відомо про затримання та звільнення Сенцова?Українського режисера затримали в окупованому Криму у 2014 році. Його разом з активістом Олександром Кольченком звинуватили у підготовці терактів. Сенцову дали до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченка засудили на 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, яке тривало 145 днів, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Припинив його через загрозу примусового годування.



Повернувся В Україну режисер 7 вересня разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками під час обміну полоненими з Росією.