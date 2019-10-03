10:37
3 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Грету Тумберг запросили на Росію. Заслання Навального
      Вєсті Кремля
      22:07, 2 жовтня
      Вєсті.UA: Шуфричу нарешті закрили рота. Томос від Тома Круза
      Вєсті.UA
      19:57, 2 жовтня
      Як приватні фірми отримують прибутки з державної землі: шокуюче розслідування
      ЦРУ
      09:00, 2 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ФОРМУЛА ШТАЙНМАЄРА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК

      Сенцов розповів, що думає про Зеленського

      906 Читать новость на русском
      Олег Сенцов та Володимир Зеленський
      Олег Сенцов та Володимир Зеленський / president.gov.ua

      Звільнений з російського полону режисер Олег Сенцов сказав, що наразі йому важко оцінювати роботу Володимира Зеленського. Однак вважає, що його щирою людиною.

      Про це він розповів в інтерв'ю DW. Він пояснив: "Мені поки важко судити. І ті, з ким я спілкуюся в Європі і в Україні, поки не розуміють, чого він хоче і які в нього цілі"

      Цікаво! Про Путіна, повернення Криму та сім'ю: Сенцов дав велике інтерв'ю

      За його словами, він бачився з президентом лише двічі – в аеропорту та на форумі YES.

      "Я дивився на нього, мені було цікаво зрозуміти, всередині він щирий чи прикидається. Мені це було дуже важливо", – розповів режисер.

      І висновок, який я зробив попередньо для себе, це те, що він щирий, коли говорить те, що він говорить, і хоче робити те, що говорить. Питання в тому, чи зможе він це зробити,
      – додав Сенцов. 

      До слова, 13 вересня Олег Сенцов під час свого виступу на форумі YES подарував Володимиру Зеленському тюремну синьо-жовту банку, з якою пройшов усі тюрми РФ. В неї поклав свій нагрудний знак, який носив у російській в'язниці. Та пояснив, що Україні треба започаткувати добру традицію й складати в цю банку нагрудні знаки звільнених бранців. 

      Що відомо про затримання та звільнення Сенцова?Українського режисера затримали в окупованому Криму у 2014 році. Його разом з активістом Олександром Кольченком звинуватили у підготовці терактів. Сенцову дали до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченка засудили на 10 років.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування, яке тривало 145 днів, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Припинив його через загрозу примусового годування.

      Повернувся В Україну режисер 7 вересня разом з іншими 34 політв'язнями та військовополоненими моряками під час обміну полоненими з Росією

      blog_ava
      Курс валют на 3 жовтня: долар і євро суттєво подорожчали
      сьогодні
      2657
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Олег Сенцов Обмін полоненими Українці в полоні РФ СІЗО Анексія Криму
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Что стало причиной снижения курса гривны
      сьогодні , 08:40 Что стало причиной снижения курса гривны
      Блог Соцмережі 2906
      Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      сьогодні , 07:40 Лугано – Динамо: анонс матчу Ліги Європи
      374
      Новий раунд російсько-української війни
      2 жовтня , 23:13 Новий раунд російсько-української війни
      Антон Голобородько 1109
      Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      2 жовтня , 23:00 Телефонный скандал: Путин на месте Зеленского
      Іван Яковина 2540
      Журналистов "поливали бараньей кровью", а онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      2 жовтня , 22:00 Журналистов "поливали бараньей кровью", а онкобольных бросили умирать: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 833
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук