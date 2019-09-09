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      Сенцова и Кольченко вызовут в прокуратуру: для чего

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      Кольченко и Сенцов во время оглашения приговора в России
      Кольченко и Сенцов во время оглашения приговора в России / Радио Свобода

      После того, как политзаключенные пройдут осмотр у врачей и все необходимые медицинские процедуры, их вызовут в прокуратуру Крыма для дачи показаний. Вызов в прокуратуру касается дела о похищении Сенцова и Кольченко весной 2014 года в аннексированном Крыму.

      Сейчас Александру Кольченко и Олегу Сенцову организуют временное жилье на подконтрольной Украине территории. Освобожденные пленники Кремля пока не могут вернуться в родной Крым.

      О вызове политзаключенных в прокуратуру сообщила пресс-секретарь прокуратуры Крыма Екатерина Диденко в комментарии "Громадському Радио".

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      В частности, она подчеркнула: процессуальные действия будут проводиться исключительно после того, как Кольченко и Сенцова осмотрят медики. Так, в деле о похищении пленникам должны предоставить статус потерпевших.

      В деле о похищении российскими оккупантами фигурантов дела Сенцова в 2016 году уже давали показания Геннадий Афанасьев и активист Никита Боркин, которому удалось бежать из аннексированного Крыма, несмотря на розыск ФСБ.

      Как Сенцов и Кольченко оказались в российском плену?

      Их обоих задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму. Российские оккупанты обвинили Сенцова и Кольченко в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.

      В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления. Его удерживали в колонии в городе Лабытнанги, что в Тюменской области России.

      7 сентября Олег Сенцов и Александр Кольченко вернулись в Украину в рамках обмена пленными между Украиной и Россией.

      політв'язні
      Кроме 24 украинских моряков в Украину в рамках обмена вернулись 11 пленников Кремля/ инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Новости Украины Заложники Украинцы в плену РФ Олег Сенцов Аннексия Крыма
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