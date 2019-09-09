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      Сенцова і Кольченка викличуть до прокуратури: для чого

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      Кольченко і Сенцов під час оголошення вироку у Росії
      Кольченко і Сенцов під час оголошення вироку у Росії / Радіо Свобода

      Після того, як політв’язні пройдуть огляд у лікарів і всі необхідні медичні процедури, їх викличуть до прокуратури Криму для надання свідчень. Виклик до прокуратури стосується справи про викрадення Сенцова і Кольченка весною 2014 року в анексованому Криму.

      Наразі Олександру Кольченку і Олегу Сенцову організовують тимчасове житло на підконтрольній Україні території. Звільнені бранці Кремля наразі не можуть повернутися у рідний Крим.

      Про виклик політв’язнів до прокуратури повідомила речниця прокуратури Криму Катерина Діденко у коментарі "Громадському Радіо".

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      Зокрема, вона наголосила: процесуальні дії проводитимуть виключно після того, як Кольченка і Сенцова оглянуть медики. Так, у справі про викрадення бранцям мають надати статус потерпілих.

      У справі про викрадення російськими окупантами фігурантів справи Сенцова у 2016 році вже давали свідчення Геннадій Афанасьєв і активіст Микита Боркін, якому вдалося втекти з анексованого Криму попри розшук ФСБ.

      Як Сенцов і Кольченко опинилися у російському полоні?

      Їх обох затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму. Російські окупанти звинуватили Сенцова і Кольченка у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.

      У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування. Його утримували в колонії у місті Лабитнангі, що у Тюменській області Росії.

      7 вересня Олег Сенцов і Олександр Кольченко повернулися в Україну у рамках обміну полоненими між Україною і Росією.

      політв'язні
      Окрім 24 українських моряків, в Україну у рамках обміну повернулися 11 бранців Кремля/ інфографіка 24 каналу

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Олег Сенцов Українці в полоні РФ Заручники
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