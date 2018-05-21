Сенцова перевели в одиночную камеру, – адвокат

Заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова, который начал голодовку, перевели в одиночную камеру в "безопасное место".

Об этом сообщил адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, пишет Интерфакс.

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"Согласно регламенту, заключенного, который объявил голодовку, должны изолировать. Его поместили в отдельную камеру в отдельном "безопасном месте", там осужденный содержится один, без каких-либо внешних контактов", – сказал адвокат на пресс-конференции в Киеве.

Динзе также добавил, что средний срок, во время которого человек может продолжать голодовку, составляет 2 месяца и может корректироваться в зависимости от, например, наличия хронических болезней.

Он будет голодать до конца... Он не будет идти ни на какие уступки,

– подчеркнул адвокат.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что начинает голодовку. Такой шаг он объясняет требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.