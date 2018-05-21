Сенцова перевели в одиночну камеру, – адвокат

Ув'язненого у Росії українського режисера Олега Сенцова, який розпочав голодування, перемістили в одиночну камеру у "безпечне місце".

Про це повідомив адвокат Сенцова Дмитро Дінзе, пише Інтерфакс.

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"Згідно з регламентом ув’язненого, який оголосив голодування, мають ізолювати. Його помістили в окрему камеру в окремому "безпечному місці", там засуджений міститься один, без будь-яких зовнішніх контактів ", – сказав адвокат на прес-конференції в Києві.

Дінзе також додав, що середній термін, під час якого людина може продовжувати голодування, становить 2 місяці і може коригуватися в залежності від, наприклад, наявності хронічних хвороб.

Він буде голодувати до кінця ... Він не буде йти ні на які поступки,

– підкреслив адвокат.

Нагадаємо, 14 травня незаконно засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов заявив, що розпочинає голодування. Такий крок він пояснює вимогою відпустити всіх українців, утримуваних у Росії та анексованому Криму.

