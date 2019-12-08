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      Сенцову не дали выступить на вручении премии Европейской киноакадемии

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      Сенцов раскритиковал церемонию вручения премии Европейской киноакадемии / 4.pictures.zimbio.com

      Бывший политзаключенный Кремля и режиссер Олег Сенцов раскритиковал 32 церемонию вручения премии Европейской киноакадемии в Берлине. Организаторы не дали украинцу произнести речь со сцены, а вечеринку после торжественного мероприятия устроили в ресторане "Москва".

      Сенцов в своем фейсбуке признался, что имел честь сидеть во время церемонии в одном ряду с известными мировыми актерами и кинорежиссерами.

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      Когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, это был очень невероятный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: или опасаясь моей неидеального английского, или политических тем, без которых я бы не обошелся,
      – отметил режиссер.

      Он добавил, что этот "немой номер не пришелся ему по душе". Однако больше Сенцов понял, когда узнал, что праздничная вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане с названием "Москва".

      "Конечно, я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", – подытожил украинец.

       

      К слову, недавно Олег Сенцов в Европарламенте получил премию Сахарова. Ее режиссеру присудили еще в 2018 году, но он был в российском плену. Потому получил он ее уже в 2019 году. Это первый случай в истории, когда эту награду получил украинец.

      Что известно о российском заключении Олега Сенцова?

      • Его вместе с другим проукраинским активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в аннексированном Крыму;
      • Обоих мужчин обвинили в подготовке терактов на оккупированном полуострове;
      • В 2015 году российский суд вынес Сенцову приговор в виде 20 лет колонии строгого режима, а Кольченко – 10 лет;
      • В 2018 году Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политзаключенных Кремля. Он также написал завещание на творчество в случае своей смерти. Политзаключенный прекратил голодовку только после 145 дней с ее начала из-за угрозы принудительного кормления;
      • Из плена Сенцов вернулся 7 сентября 2019 года в рамках обмена Украины с Россией удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Вместе с Сенцовым из плена вернулся Кольченко и еще 33 украинца.
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      Автор: Лия Бонавская
      Теги: Новости Украины Новости политики Новости культуры Кино Олег Сенцов
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