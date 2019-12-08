Сенцову не дали выступить на вручении премии Европейской киноакадемии

Бывший политзаключенный Кремля и режиссер Олег Сенцов раскритиковал 32 церемонию вручения премии Европейской киноакадемии в Берлине. Организаторы не дали украинцу произнести речь со сцены, а вечеринку после торжественного мероприятия устроили в ресторане "Москва".

Сенцов в своем фейсбуке признался, что имел честь сидеть во время церемонии в одном ряду с известными мировыми актерами и кинорежиссерами.

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Когда меня позвали на сцену и все эти легенды кино встали и начали хлопать, это был очень невероятный момент. Правда, мне почему-то не дали выступить: или опасаясь моей неидеального английского, или политических тем, без которых я бы не обошелся,

– отметил режиссер.

Он добавил, что этот "немой номер не пришелся ему по душе". Однако больше Сенцов понял, когда узнал, что праздничная вечеринка после церемонии будет проходить в ресторане с названием "Москва".

"Конечно, я туда не пошел – мы устроили свое, отдельное украинское пати, а европейцы никак не могли понять, что проблема в названии. Для них в этом нет проблемы, и это многое объясняет, ведь по ним не стреляют из минометов", – подытожил украинец.

К слову, недавно Олег Сенцов в Европарламенте получил премию Сахарова. Ее режиссеру присудили еще в 2018 году, но он был в российском плену. Потому получил он ее уже в 2019 году. Это первый случай в истории, когда эту награду получил украинец.

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