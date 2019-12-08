Сенцову не дали виступити на врученні премії Європейської кіноакадемії

Колишній політв'язень Кремля та режисер Олег Сенцов розкритикував 32 церемонію вручення Премії Європейської кіноакадемії в Берліні. Організатори не дали українцю виголосити промову зі сцени, а вечірку після урочистого заходу влаштували у ресторані "Москва".

Сенцов у своєму фейсбуці зізнався, що мав за честь сидіти під час церемонії в одному ряду з відомими світовими акторами та кінорежисерами.

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Коли мене покликали на сцену і всі ці легенди кіно встали і почали плескати, це був дуже неймовірний момент. Правда, мені чомусь не дали виступити: чи побоюючись моєї неідеальної англійської, чи політичних тем, без яких я б не обійшовся,

– відзначив режисер.

Він додав, що цей "німий номер не припав йому до душі". Проте більше Сенцов зрозумів, коли дізнався, що святкова вечірка після церемонії буде проходити в ресторані з назвою "Москва".

"Звичайно, я туди не пішов – ми влаштували своє, окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти що проблема в назві. Для них у цьому немає проблеми і це багато що пояснює, адже по них не стріляють з мінометів", – підсумував українець.

До слова, нещодавно Олег Сенцов у Європарламенті отримав премію Сахарова. Її режисеру присудили ще у 2018 році, але він був у російському полоні. Тому, отримав він її вже у 2019 році. Це перший випадок в історії, коли цю нагороду отримав українець.

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