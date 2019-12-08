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      Сенцову не дали виступити на врученні премії Європейської кіноакадемії

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      Сенцову розкритикував церемонію вручення премії Європейської кіноакадемії / 4.pictures.zimbio.com

      Колишній політв'язень Кремля та режисер Олег Сенцов розкритикував 32 церемонію вручення Премії Європейської кіноакадемії в Берліні. Організатори не дали українцю виголосити промову зі сцени, а вечірку після урочистого заходу влаштували у ресторані "Москва".

      Сенцов у своєму фейсбуці зізнався, що мав за честь сидіти під час церемонії в одному ряду з відомими світовими акторами та кінорежисерами.

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      Коли мене покликали на сцену і всі ці легенди кіно встали і почали плескати, це був дуже неймовірний момент. Правда, мені чомусь не дали виступити: чи побоюючись моєї неідеальної англійської, чи політичних тем, без яких я б не обійшовся,
      – відзначив режисер.

      Він додав, що цей "німий номер не припав йому до душі". Проте більше Сенцов зрозумів, коли дізнався, що святкова вечірка після церемонії буде проходити в ресторані з назвою "Москва".

      "Звичайно, я туди не пішов – ми влаштували своє, окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти що проблема в назві. Для них у цьому немає проблеми і це багато що пояснює, адже по них не стріляють з мінометів", – підсумував українець.

       

      До слова, нещодавно Олег Сенцов у Європарламенті отримав премію Сахарова. Її режисеру присудили ще у 2018 році, але він був у російському полоні. Тому, отримав він її вже у 2019 році. Це перший випадок в історії, коли цю нагороду отримав українець.

      Що відомо про російське ув’язнення Олега Сенцова?

      • Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму;
      • Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;
      • У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років;
      • У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;
      • З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Олег Сенцов Кіно Новини культури
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