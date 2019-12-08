Сенцову не дали виступити на врученні премії Європейської кіноакадемії
Колишній політв'язень Кремля та режисер Олег Сенцов розкритикував 32 церемонію вручення Премії Європейської кіноакадемії в Берліні. Організатори не дали українцю виголосити промову зі сцени, а вечірку після урочистого заходу влаштували у ресторані "Москва".
Сенцов у своєму фейсбуці зізнався, що мав за честь сидіти під час церемонії в одному ряду з відомими світовими акторами та кінорежисерами.
Цікаво: Пристайко подарував Сенцову режисерський стілець із написом "свобода"
Коли мене покликали на сцену і всі ці легенди кіно встали і почали плескати, це був дуже неймовірний момент. Правда, мені чомусь не дали виступити: чи побоюючись моєї неідеальної англійської, чи політичних тем, без яких я б не обійшовся,
– відзначив режисер.
Він додав, що цей "німий номер не припав йому до душі". Проте більше Сенцов зрозумів, коли дізнався, що святкова вечірка після церемонії буде проходити в ресторані з назвою "Москва".
"Звичайно, я туди не пішов – ми влаштували своє, окреме українське паті, а європейці ніяк не могли зрозуміти що проблема в назві. Для них у цьому немає проблеми і це багато що пояснює, адже по них не стріляють з мінометів", – підсумував українець.
До слова, нещодавно Олег Сенцов у Європарламенті отримав премію Сахарова. Її режисеру присудили ще у 2018 році, але він був у російському полоні. Тому, отримав він її вже у 2019 році. Це перший випадок в історії, коли цю нагороду отримав українець.
Що відомо про російське ув’язнення Олега Сенцова?
- Його разом з іншим проукраїнським активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в анексованому Криму;
- Обидвох чоловіків звинуватили у підготовці терактів на окупованому півострові;
- У 2015 році російський суд виніс Сенцову вирок у вигляді 20 років колонії суворого режиму, а Кольченку – 10 років;
- У 2018 році Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він також написав заповіт на творчість у разі своєї смерті. Політв’язень припинив голодування аж після 145 днів з його початку через загрозу примусового годування;
- З полону Сенцов повернувся 7 вересня 2019 року в межах обміну України з Росією утримуваними особами за формулою "35 на 35". Разом з Сенцовим того дня з полону повернувся Кольченко та ще 33 українців.
Вибір редакції
-
Гончарук в Одесі анонсував відставку чиновників: коледж 5 років не перевіряли на пожежну безпекусьогодні , 16:44
-
"Десна" забила "Карпатам" 6 голів та продовжила невдалу серію "левів" до 10 матчів: відеосьогодні , 15:56
-
На Майдані проходить віче "Червоні лінії" перед нормандським самітом: фото, відеосьогодні , 14:50