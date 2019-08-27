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      Сенсорная кнопка в Раде: кто и почему позвал ГБР в парламент

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      Голосование в Верховной Раде
      Голосование в Верховной Раде / Фото из открытых источников

      Заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слишинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования нардепов в Верховной Раде не соответствует трем статьям регламента, о чем он сообщил представителям Госбюро расследований.

      Во время брифинга Владимир Слишинский пояснил, что силовики пришли в парламент именно по его просьбе, пишет Украинская правда.

      Читайте также: С 2020 года Рада сможет перейти на новую систему голосования, - Стефанчук

      Как известно, сотрудники СБУ и Госбюро расследований 23 августа заблокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде. В ГБР заявили, что в сопровождении СБУ проводят досудебное расследование по делу о нарушении должностными лицами Аппарата парламента правил использования компьютеров и автоматизированных систем из-за внедрения сенсорной клавиши.

      По словам Слышинского, для запуска сенсорной кнопки должны быть "предусмотрены в регламенте и разработаны специальные инструкции со ссылкой на нее".

      Также он отметил, что все претензии по введению сенсорной кнопки подробно расписал регламентный комитет по законопроекту 1744. В частности, одна из проблем – отсутствие гарантии на систему голосования. Срок гарантии системы голосования "Рада-3", к которому была подключена сенсорная кнопка, истек в 2018 году. С тех пор ни одно голосование ВР не может быть технически подтверждено.

      Система голосования "Рада-4", на которую должен был перейти парламент, также не может гарантировать персонального голосования и бесперебойной работы депутатов. Также "Рада-4" не позволяет выводить и работать с документами.

      Для чего нужна сенсорная кнопка в Раде?
      Для борьбы с кнопкодавством, то есть, чтобы нардепы не могли голосовать еще за кого-то, кроме себя. Кнопка должна работать по другому принципу – не как реакция на тепло, а как реакция на отпечаток пальца.

      Борьбу с кнопкодавством называют одной из приоритетных задач в партии "Слуга народа". Кроме сенсорной кнопки, предлагают забирать мандат за неличное голосование или штрафовать на 80 тысяч гривен.

      Сотрудники СБУ и ГБР приходили в Верховную Раду брать от Слышинского объяснения. "Им необходимо было провести следственные действия и я, как должностное лицо, дал добро на проведение указания следственных действий", – сказал он.

      Слишинский призвал правоохранителей 22 августа, когда был на допросе в ГБР. Он заявил, что сообщил сотрудникам ГБР о том, что "запуск этой кнопки может привести к парализации голосования в парламенте". Почему именно его вызвали на допрос, Слышинский не объяснил.

      "После передачи мной информации в 23:00 меня сегодня отстранили от исполнения обязанностей", – добавил он.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Государственное бюро расследований СБУ
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