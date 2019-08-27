Сенсорная кнопка в Раде: кто и почему позвал ГБР в парламент

Заместитель руководителя аппарата Верховной Рады Владимир Слишинский заявил, что сенсорная кнопка для голосования нардепов в Верховной Раде не соответствует трем статьям регламента, о чем он сообщил представителям Госбюро расследований.

Во время брифинга Владимир Слишинский пояснил, что силовики пришли в парламент именно по его просьбе, пишет Украинская правда.

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Как известно, сотрудники СБУ и Госбюро расследований 23 августа заблокировали процесс запуска сенсорной кнопки для голосования в Верховной Раде. В ГБР заявили, что в сопровождении СБУ проводят досудебное расследование по делу о нарушении должностными лицами Аппарата парламента правил использования компьютеров и автоматизированных систем из-за внедрения сенсорной клавиши.

По словам Слышинского, для запуска сенсорной кнопки должны быть "предусмотрены в регламенте и разработаны специальные инструкции со ссылкой на нее".

Также он отметил, что все претензии по введению сенсорной кнопки подробно расписал регламентный комитет по законопроекту 1744. В частности, одна из проблем – отсутствие гарантии на систему голосования. Срок гарантии системы голосования "Рада-3", к которому была подключена сенсорная кнопка, истек в 2018 году. С тех пор ни одно голосование ВР не может быть технически подтверждено.

Система голосования "Рада-4", на которую должен был перейти парламент, также не может гарантировать персонального голосования и бесперебойной работы депутатов. Также "Рада-4" не позволяет выводить и работать с документами.

Для чего нужна сенсорная кнопка в Раде?

Для борьбы с кнопкодавством, то есть, чтобы нардепы не могли голосовать еще за кого-то, кроме себя. Кнопка должна работать по другому принципу – не как реакция на тепло, а как реакция на отпечаток пальца.



Борьбу с кнопкодавством называют одной из приоритетных задач в партии "Слуга народа". Кроме сенсорной кнопки, предлагают забирать мандат за неличное голосование или штрафовать на 80 тысяч гривен.

Сотрудники СБУ и ГБР приходили в Верховную Раду брать от Слышинского объяснения. "Им необходимо было провести следственные действия и я, как должностное лицо, дал добро на проведение указания следственных действий", – сказал он.

Слишинский призвал правоохранителей 22 августа, когда был на допросе в ГБР. Он заявил, что сообщил сотрудникам ГБР о том, что "запуск этой кнопки может привести к парализации голосования в парламенте". Почему именно его вызвали на допрос, Слышинский не объяснил.

"После передачи мной информации в 23:00 меня сегодня отстранили от исполнения обязанностей", – добавил он.