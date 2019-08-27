Сенсорна кнопка у Раді: хто та чому покликав ДБР у парламент

Заступник керівника апарату Верховної Ради Володимир Слишинський заявив, що сенсорна кнопка для голосування нардепів у Верховній Раді не відповідає трьом статтям регламенту, про що він повідомив представників Держбюро розслідувань.

Під час брифінгу Володимир Слишинський пояснив, що силовики прийшли у парламент саме на його прохання, пише Українська правда.

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Як відомо, працівники СБУ та Держбюро розслідувань 23 серпня заблокували процес запуску сенсорної кнопки для голосування у Верховній Раді. В ДБР заявили, що у супроводі СБУ проводять досудове розслідування у справі про порушення службовими особами Апарату парламенту правил використання комп’ютерів та автоматизованих систем через впровадження сенсорної клавіші.

За словами Слишинського, для запуску сенсорної кнопки мають бути "передбачені в регламенті і розроблені спеціальні інструкції з посиланням на неї".

Також він зазначив, що всі претензії щодо запровадження сенсорної кнопки детально розписав регламентний комітет щодо законопроекту 1744. Зокрема, одна з проблем - відсутність гарантії на систему голосування. Термін гарантії системи голосування "Рада-3", до якого була підключена сенсорна кнопку, збіг 2018 року. З того часу жодне голосування ВР не може бути технічно підтверджене.

Система голосування "Рада-4", на яку мав перейти парламент, також не може гарантувати персонального голосування та безперебійної роботи депутатів. Також "Рада-4" не дозволяє виводити і працювати з документами.

Для чого потрібна сенсорна кнопка в Раді? Для боротьби з кнопкодавством, тобто, щоб нардепи не могли голосувати ще за когось, окрім себе. Кнопка має працювати за іншим принципом – не, як реакція на тепло, а як реакція на відбиток пальця.



Боротьбу з кнопкодавством називають одним із пріоритетних завдань у партії "Слуга народу". Окрім сенсорної кнопки, пропонують забирати мандат за неособисте голосування або штрафувати на 80 тисяч гривень.

Співробітники СБУ і ДБР приходили у Верховну Раду брати від Слишинського пояснення. "Їм необхідно було провести слідчі дії і я, як посадова особа, дав добро на проведення зазначення слідчих дій", – сказав він.

Слишинський покликав правоохоронців 22 серпня, коли був на допиті в ДБР. Він заявив, що повідомив працівникам ДБР про те, "запуск цієї кнопки може привести до паралізації голосування у парламенті". Чому саме його викликали на допит Слишинський не пояснив.

"Після передачі мною інформації о 23:00 мене сьогодні відсторонили від виконання обов'язків", – додав він.