В сентябре ожидают подорожание гречки: чем можно заменить популярную крупу

Война, развязанная Россией против Украины, влияет на рост цен на продовольствие. В частности, может подскочить в цене гречка. Узнайте, чем можно заменить в рационе популярную крупу.

Советами в эфире программы "Утро с Украиной" поделилась диетология Оксана Скиталинская. Она рассказала, чем же можно в своем рационе заменить гречку, передает 24 канал.

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Цена на гречку вырастет осенью

Данные экспертов свидетельствуют о том, что за год украинцы готовят блюда из 140 тысяч тонн гречневой крупы. В то же время следует отметить, что в нашей стране выращивают только половину этого количества. Остальные же мы импортировали из России.

Начало полномасштабного вторжения повлияло на поставки, так что вскоре гречка может стать дефицитной. А там, где его можно будет приобрести, цены на крупу станут заоблачными.

Чем можно заменить гречку

Оксана Скитылинская подчеркивает, что сама по себе гречка – универсальный продукт. Она объединила в себе полезные вещества из ряда других круп. В частности, овсянки, пшена, риса, булгуру, чечевицы.

В гречке – сложные углеводы, вещества, обладающие противовоспалительным действием, богатые магнием, калием, а еще липотропные вещества,

– подчеркивает Скиталинская.

Последние, добавляет она, способствуют выведению из организма всего лишнего. Речь в том числе и о плохом холестерине.

Если же вам нужно будет поменять ее в собственном рационе, то это можно сделать, к примеру, овсянкой. По словам диетологи, именно эта каша имеет больше общего с гречкой, если говорить о принесенной организму пользе.

Кроме того, можно добавлять в рацион пшено. Его необработанность позволяет извлечь максимум питательных элементов из блюд.

В то же время, Оксана Скиталинская подчеркивает, что полностью исключать из рациона гречку не стоит. Если она действительно подорожает или станет труднодоступной, ее можно смешивать с другими крупами. Это позволит получить еще больше пользы от вашего обыденного рациона.

Также следует помнить о балансе на тарелке. Дополнять крупы следует свеклой, морковью, зеленью, а также яйцами. Если же самих круп нет, то можно отдать предпочтение вареному в мундирах или запеченному картофелю. Ее можно подавать с квашеными овощами и селедкой, например.

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