Тратят средства, которые зарабатывают мужчины, – директор Yakaboo попал в сексистский скандал

Гендиректор (CEO) украинского издательства Yakaboo Иван Богдан обидно пошутил о женщинах. Тем самым оскорбив большую часть клиентуры издательства.

Во время встречи украинских популяризаторов чтений "Украинская книга: после войны, от Москвы" Иван Богдан заявил, что женщины якобы тратят на книги средства, которые им дают мужчины. Об этом сообщает 24 канал.

К теме "Вытерла о нас свои берцы": снайперша Жанна д'Арк поскандалила с блоггершей Сашей Бо

Что случилось

У СЕО Yakaboo спросили, как сейчас выглядит средний украинский читатель и вообще – кто он. Иван Богдан заявил, что статистику слушать никому не интересно, однако сказал, что больше книг покупают женщины.

При этом он добавил, что финансы, которые тратят женщины на книги, они вроде бы берут у своих мужчин.

Больше покупают женщины. Ну, как обычно, тратят средства, которые зарабатывают мужчины,

– сказал гендиректор Yakaboo.

Заметим, что среди спикеров встречи было 2 женщины.

Реакция клиенток издательства

Слова Ивана Богдана затронули многих украинок всех возрастов. Девушки и женщины пишут, что покупают книги за свои заработанные деньги, а такие слова – это унижение. Многие заявили, что больше никогда не будут заказывать у Yakaboo:

"Лучше буду заказывать напрямую у издательств, чем у таких вот".

"У меня был список книг в Якабу, которые я должна была купить. Куплю где-нибудь еще".

"Я 16 лет работаю, все свои книги покупала за свой счет, в том числе и на Якабу. Что ж, больше не буду".

"Что же это за статистика такая, где знают, чьи деньги я трачу?"

"Женщин сделали виновными, потому что они больше читают. Слов нет".

Пока что издательство никак не прокомментировало ситуацию.