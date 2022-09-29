Під час зустрічі українських популяризаторів читань "Українська книга: після війни, геть від Москви" Іван Богдан заявив, що жінки нібито витрачають на книжки кошти, які їм дають чоловіки. Про це повідомляє 24 канал.

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Що трапилось

У СЕО Yakaboo запитали, як наразі виглядає середній український читач і взагалі – хто він. Іван Богдан заявив, що статистику слухати нікому не цікаво, проте сказав, що більше книг купують жінки.

При цьому він одразу додав, що фінанси, які витрачають жінки на книги, вони начебто беруть у своїх чоловіків.

Більше купують жінки. Ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляють чоловіки,

– сказав гендиректор Yakaboo.

Зауважимо, що серед спікерів зустрічі були 2 жінки.

Реакція клієнток видавництва

Слова Івана Богдана зачепили багатьох українок різного віку. Дівчата та жінки пишуть, що купляють книжки за свої зароблені гроші, а такі слова – це приниження. Багато з них заявили, що більше ніколи не замовлятимуть в Yakaboo:

"Краще буду замовляти напряму у видавництв, ніж у таких-от".

"У мене був список книг в Якабу, які я повинна була купити. Куплю де-інде".

"Я 16 років працюю, всі свої книжки купувала за свій кошт, в тому числі і на Якабу. Що ж, більше не буду".

"Що ж це за статистика така, де знають, чиї гроші я витрачаю?".

"Жінок зробили винними, бо вони більше читають. Слів нема".

Поки що видавництво ніяк не прокоментувало ситуацію.