Нетаньяху открыто сказал, что сам отдал приказ о ликвидации лидера Хезболлы и назвал причину

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение о ликвидации лидера террористической группировки "Хезболла" Хасана Насраллы он принял с конкретной целью.

Об этом Нетаньяху заявил в видеообращении. По его словам, ликвидировали Насраллу ради возвращения домой жителей севера страны, которых эвакуировали из-за обстрелов с территории Ливана.

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"Ликвидация Насралы стала необходимым условием для достижения целей, которые мы поставили: безопасного возвращения жителей севера домой и изменение баланса сил в регионе на долгие годы", – сказал Нетаньяху.

Он пояснил, что пока Насралла был жив, он мог быстро восстановить способности, которых лишили "Хезболлу".

Поэтому я отдал распоряжение, – и Насраллы больше нет с нами. Его ликвидация способствует возвращению домой наших жителей на севере, а также приближает освобождение наших похищенных на юге,

– подчеркнул Нетаньяху.

Сведение счетов

По его словам, Насралла был "центральной фигурой оси зла Ирана": не просто выполнял указания Ирана, а часто и сам давал им указания.

Поэтому, Нетаньяху считает, что таким образом израильские власти свели счеты с тем, кто ответственен за убийства бесчисленного количества израильтян и многих граждан других стран, включая сотни американцев и десятки французов.