В Венгрии есть партия "Йобикка", которая напрямую финансируется Россией, это уже доказано. Условно говоря, это российская партия, строит там свою историю.

В дампе Рапопорта, также есть четкий сценарий. Об этом в прямом эфире на 24 канале рассказала журналистка и бывший заместитель министра информационной политики Татьяна Попова.

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"Одна из последних идей Рапопорта перед предыдущим увольнением в конце 2014 года, когда не удалась "Новороссия" и его уволили. У них была идея о том, что давайте раскачивать (конфликт – 24 канал) через Западную Украину и западно сепаратизм", – сообщила Попова.

Кто такой Борис Рапопорт?Подчиненный Владислава Суркова – тогдашнего помощника российского президента Владимира Путина. Недавно выложили 10 гигабайт почты Рапопорта. Интересные сообщения датируются 2013-2014 годами и касаются они событий в Украине.

Она добавила, что речь шла не только о Закарпатье, а говорили еще и о Галичине.

"Причем они хотели использовать разногласия, которые появились между Коломойским и Порошенко", – отметила Татьяна Попова.

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Журналистка объяснила, что Россия очень подробно изучает все имеющиеся конфликты. Как международные, возможные в будущем, так и внутренние.