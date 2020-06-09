В Угорщині є партія "Йобікка", яка напряму фінансується Росією, це вже доведено. Умовно кажучи, це російська партія, яка розбурхує там свою історію.

У дампі Рапопорта також є чіткий сценарій. Про це в прямому ефірі на 24 каналі розповіла журналістка та колишня заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова.

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"Одна з останніх ідей Рапопорта перед попереднім звільненням в кінці 2014 року, коли не вдалася "Новоросія" і його звільнили. У них була ідея про те, що давайте розкачувати (конфлікт – 24 канал) через Західну Україну і західноукраїнський сепаратизм", – повідомила Попова.

Хто такий Борис Рапопорт? Підлеглий Владислава Суркова – тодішнього помічника російського президента Володимира Путіна. Нещодавно виклали 10 гігабайтів пошти Рапопорта. Цікаві повідомлення датуються 2013–2014 роками і стосуються вони подій в Україні.

Вона додала, що мова була не лише про Закарпаття, а говорили ще й про Галичину.

"При чому вони хотіли використати розбіжності, які з’явилися між Коломойським та Порошенком", – зазначила Тетяна Попова.

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Журналістка пояснила, що Росія дуже детально вивчає всі наявні конфлікти. Як міжнародні, навіть можливі в майбутньому, так і внутрішні.