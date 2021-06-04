В Сербии посреди ночи взорвались артиллерийские склады фабрики оружия: видео

В Сербии в ночь на 4 июня на фабрике Sloboda оборонно-промышленного комплекса произошел пожар. В результате возгорания взорвались склады с боеприпасами.
Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. Об этом сообщают местные СМИ.
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На момент начала пожара, около 01:30 по местному времени, на фабрике находились 60 работников. Все они живы и невредимы, им удалось укрыться в бетонном бомбоубежище.
В то же время власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащих районов.
Пожар на складах оружия в Сербии: смотрите видео
Раздались мощные взрывы
Через несколько часов, примерно в 03:20 и 03:22, прогремели мощные взрывы. Вероятно, разорвало много снарядов, или запасы взрывчатых веществ.
В результате этого осколки разлетались по городу и было слышно "невыносимую вонь". Мощные взрывы продолжались всю ночь, а лишь под утро затихли.
Пожар и мощные взрывы в Сербии: смотрите видео
Что известно о фабрике Sloboda
Фабрика Sloboda неподалеку от сербского города Чачак – компания по производству боеприпасов и оружия, основанная в 1948 году.
Когда-то одно из крупнейших предприятий страны, где работало около 7 тысяч человек. Производит артбоеспасы, боеприпасы и снаряды для танков.