В Сербии посреди ночи взорвались артиллерийские склады фабрики оружия: видео

В Сербии в ночь на 4 июня на фабрике Sloboda оборонно-промышленного комплекса произошел пожар. В результате возгорания взорвались склады с боеприпасами.

Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. Об этом сообщают местные СМИ.

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На момент начала пожара, около 01:30 по местному времени, на фабрике находились 60 работников. Все они живы и невредимы, им удалось укрыться в бетонном бомбоубежище.

В то же время власти приняли решение эвакуировать жителей близлежащих районов.

Пожар на складах оружия в Сербии: смотрите видео

Раздались мощные взрывы

Через несколько часов, примерно в 03:20 и 03:22, прогремели мощные взрывы. Вероятно, разорвало много снарядов, или запасы взрывчатых веществ.

В результате этого осколки разлетались по городу и было слышно "невыносимую вонь". Мощные взрывы продолжались всю ночь, а лишь под утро затихли.

Пожар и мощные взрывы в Сербии: смотрите видео