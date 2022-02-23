Соответствующее заявление озвучил президент Сербии Александр Вучич. Это произошло в ответ на комментарий посла Украины Александра Александровича.

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Сербия назвала условие, при котором осудит "признание" псевдореспублик на Донбассе

Александр Вучич сказал, что Сербия – маленькая страна, которая не хочет отказываться от возможности продолжения дружбы с некоторыми странами. Добавил, что они никак "не решают судьбу Украины".

Однако, если это так, я предлагаю господину Александровичу позвонить президенту своей страны господину Зеленскому и попросить его уже сегодня вечером на телевидении осудить ужасную и трагическую агрессию против Сербии со стороны США, Великобритании, Германии и других стран. Как только он это сделает, я с радостью приму его приглашение и отвечу на его просьбу,

– заявил президент Сербии.

Вучич добавил, что Сербия всегда поддерживала целостность Украины, и по поводу этого не было никаких изменений. Однако объяснил, что, мол, страна нейтральна в военном отношении, но ее политика – нет.

Президент Сербии также добавил, что на его страну уже оказывалось давление, чтобы ввести санкции против России. Более того, президент ожидает большего давления.

Обратите внимание! В 1999 году силы НАТО действительно бомбили Югославию. Это был завершающий этап Косовской войны. Известно, что операцию силы Альянса провели для того, чтобы прекратить кровопролитие между сербами и местными албанцами в Косово. После воздушных атак НАТО президент Сербии Слободан Милошевич разрешил ввести международные войска в Косово. Туда вернулись миротворцы и албанские беженцы.

Что этому предшествовало

21 февраля Владимир Путин заявил, что его страна "признает" псевдореспублики на Донбассе. До этого пророссийские боевики просили об этом Путина.

Впоследствии глава Кремля заявил об официальном введении туда войск. Следует упомянуть, что неофициально они там находились еще с 2014 года.

Большинство цивилизованных стран осудили "признание" Путином квазиреспублик. В частности, речь идет о США, Канаде, Польше, Великобритании, НАТО, ОБСЕ, Германии, Турции и т.д.

В то время как Чечня, хуситы в Йемене, Венесуэла, Куба, Никарагуа также "признали" квазиреспублики.

Посол Украины в Сербии Александр Александрович заявил, что Украина и украинский народ ожидали, что Сербия осудит действия Кремля.

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