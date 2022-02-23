Відповідну заяву озвучив президент Сербії Александар Вучич. Це трапилось у відповідь на коментар посла України Олександра Олександровича.

До теми Цинічна заява лідера Кремля, нищівна реакція світу й України: як Путін "легітимізував" бойовиків

Сербія назвала умову, за якої засудить "визнання" псевдореспублік на Донбасі

Александар Вучич сказав, що Сербія маленька країна, яка не хоче відмовлятися від можливості продовження дружби з деякими країнами. Додав, що вони аж ніяк "не вирішують долю України".

Однак, якщо це так, я пропоную пану Олександровичу зателефонувати президентові своєї країни пану Зеленському і попросити його вже сьогодні ввечері на телебаченні засудити жахливу та трагічну агресію проти Сербії з боку США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Як тільки він це зробить, я з радістю прийму його запрошення та відповім на його прохання,

– заявив президент Сербії.

Вучич додав, що Сербія завжди підтримувала цілісність України, і щодо цього не було жодних змін. Проте пояснив, що, мовляв, країна є нейтральною у військовому відношенні, та її політика – ні.

Президент Сербії також додав, що на його країну вже чинився тиск, щоб ввести санкції проти Росії. Ба більше, президент очікує більшого тиску.

Зверніть увагу! У 1999 році сили НАТО справді бомбардували Югославію. Це був завершальний етап війни в Косово. Відомо, що операцію сили Альянсу здійснили для того, щоб припинити кровопролиття між сербами і місцевими албанцями в Косово. Після повітряних атак НАТО президент Сербії Слободан Мілошевич дозволив ввести міжнародні війська в Косово. Туди повернулись миротворці та албанські біженці.

Що цьому передувало

21 лютого Володимир Путін заявив, що його країна "визнає" псевдореспубліки на Донбасі. Перед цим проросійські бойовики про це просили Путіна.

Згодом глава Кремля заявив про офіційне введення туди військ. Варто згадати, що неофіційно вони там перебували ще з 2014 року.

Більшість цивілізованих країн засудили "визнання" Путіним квазіреспублік. Зокрема мовиться про США, Канаду, Польщу, Велику Британію, НАТО, ОБСЄ, Німеччину, Туреччину тощо.

Натомість Чечня, хусити в Ємені, Венесуела, Куба, Нікарагуа також "визнали" квазіреспубліки.

Посол України в Сербії Олександр Олександрович заявив, що Україна та український народ очікували, що Сербія засудить дії Кремля.

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