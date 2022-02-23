Відповідну заяву озвучив президент Сербії Александар Вучич. Це трапилось у відповідь на коментар посла України Олександра Олександровича.

До теми Цинічна заява лідера Кремля, нищівна реакція світу й України: як Путін "легітимізував" бойовиків

Сербія назвала умову, за якої засудить "визнання" псевдореспублік на Донбасі

Александар Вучич сказав, що Сербія маленька країна, яка не хоче відмовлятися від можливості продовження дружби з деякими країнами. Додав, що вони аж ніяк "не вирішують долю України".

Однак, якщо це так, я пропоную пану Олександровичу зателефонувати президентові своєї країни пану Зеленському і попросити його вже сьогодні ввечері на телебаченні засудити жахливу та трагічну агресію проти Сербії з боку США, Великої Британії, Німеччини та інших країн. Як тільки він це зробить, я з радістю прийму його запрошення та відповім на його прохання,
– заявив президент Сербії.

Вучич додав, що Сербія завжди підтримувала цілісність України, і щодо цього не було жодних змін. Проте пояснив, що, мовляв, країна є нейтральною у військовому відношенні, та її політика – ні.

Президент Сербії також додав, що на його країну вже чинився тиск, щоб ввести санкції проти Росії. Ба більше, президент очікує більшого тиску.

Що цьому передувало

  • 21 лютого Володимир Путін заявив, що його країна "визнає" псевдореспубліки на Донбасі. Перед цим проросійські бойовики про це просили Путіна.
  • Згодом глава Кремля заявив про офіційне введення туди військ. Варто згадати, що неофіційно вони там перебували ще з 2014 року.
  • Більшість цивілізованих країн засудили "визнання" Путіним квазіреспублік. Зокрема мовиться про США, Канаду, Польщу, Велику Британію, НАТО, ОБСЄ, Німеччину, Туреччину тощо.
  • Натомість Чечня, хусити в Ємені, Венесуела, Куба, Нікарагуа також "визнали" квазіреспубліки.
  • Посол України в Сербії Олександр Олександрович заявив, що Україна та український народ очікували, що Сербія засудить дії Кремля.

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