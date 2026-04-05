В Сербии месяцами отвергали предупреждения разведки о подготовке атаки на газопровод
В Агентстве военной безопасности Сербии еще несколько месяцев назад знали о возможной диверсии на газопроводе "Турецкий поток". Президент Александр Вучич скептически относился к предупреждениям военных.
Также стало известно, что взрывчатку изготовили в США. Об этом сообщили в PTC.
Новые детали диверсии в Сербии
Как заявил директор VBA Джуро Йованич, контрразведка в течение месяцев указывала сербскому лидеру Александру Вучичу то, что "нечто подобное может произойти сегодня".
Честно говоря, мы столкнулись со скептицизмом, неодобрением, несогласием. Как и в случае, когда нам пришлось представить соответствующие показатели того, что газовая инфраструктура может быть под угрозой,
– добавил он.
По словам Йованича, предупреждения власти воспринимали "несерьезно". К тому же говорила, что масштабные меры безопасности слишком затратные и изнурительные для военных.
Спецслужбы знали о возможной диверсии со стороны человека из группы мигрантов, пригодного к военной службе.
В результате, 5 апреля, возле газопровода обнаружили герметично упакованные взрывчатые вещества, детонаторы и другие компоненты.
Я раскрою вам деталь из расследования, маркировка на взрывчатке свидетельствует о том, что она была изготовлена в США,
– уточнили в VBA.
Директор Агентства назвал неправдой заявления о том, что якобы сербские военные будут работать "на какую-то другую или третью сторону, находя украинскую взрывчатку и обвиняя украинцев в организации диверсий".
Йованич заверил, что подозреваемого задержат.
Что предшествовало?
5 апреля стало известно, что вблизи газопровода в Сербии нашли два пакета взрывчатки с детонаторами. Инцидент президент Александр Вучич обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Ведь, мол, в случае взрыва без газа остались бы север Сербии и Венгрия.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто безосновательно намекал, что к инциденту со взрывчаткой может быть причастна Украина.
В украинском МИД категорически отвергли попытки связать Украину с диверсией. Зато предполагают "российскую провокацию под чужим флагом".