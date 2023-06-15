Эти задержания повысили напряженность между Косово и Сербией. Также в среду ЕС заявил, что согласовал карательные меры в отношении правительства премьера Косово Альбина Курти.

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Что известно о задержании полицейских

Курти потребовал освободить трех офицеров. Заявил, что их арестовали в 300 метрах от границы с Сербией на территории Косово.

Введение сербских сил на территорию Косово является агрессией и направлено на эскалацию и дестабилизацию,

– заявил премьер.

Между тем, президент Сербии Александар Вучич сказал, что трое были арестованы на расстоянии 1,8 километра на территории Сербии вблизи села Гнилица. Также он обвинил Курти в разжигании конфликтов.

Мы находимся на перепутье, будет ли у нас мир или нет... и есть один человек на Балканах, который хочет разжигать конфликты любой ценой, и это Альбин Курти,

– заявил Вучич.

Он отверг обвинения Курти в том, что сербская полиция вошла в Косово, сказав, что они туда "даже не ступали".



Сербия задержала трех полицейских Косово / Фото МВД Сербии

В ответ на аресты Косово запретило въезд на свою территорию всем транспортным средствам с сербскими номерами. Однако, по данным Радио Свобода, движение транспорта продолжается. Впрочем, все автомобили на сербских номерах подлежат усиленному контролю.

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Столкновения в Косово