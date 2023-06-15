Эти задержания повысили напряженность между Косово и Сербией. Также в среду ЕС заявил, что согласовал карательные меры в отношении правительства премьера Косово Альбина Курти.
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Что известно о задержании полицейских
Курти потребовал освободить трех офицеров. Заявил, что их арестовали в 300 метрах от границы с Сербией на территории Косово.
Введение сербских сил на территорию Косово является агрессией и направлено на эскалацию и дестабилизацию,
– заявил премьер.
Между тем, президент Сербии Александар Вучич сказал, что трое были арестованы на расстоянии 1,8 километра на территории Сербии вблизи села Гнилица. Также он обвинил Курти в разжигании конфликтов.
Мы находимся на перепутье, будет ли у нас мир или нет... и есть один человек на Балканах, который хочет разжигать конфликты любой ценой, и это Альбин Курти,
– заявил Вучич.
Он отверг обвинения Курти в том, что сербская полиция вошла в Косово, сказав, что они туда "даже не ступали".
Сербия задержала трех полицейских Косово / Фото МВД Сербии
В ответ на аресты Косово запретило въезд на свою территорию всем транспортным средствам с сербскими номерами. Однако, по данным Радио Свобода, движение транспорта продолжается. Впрочем, все автомобили на сербских номерах подлежат усиленному контролю.
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Столкновения в Косово
- В конце мая на севере Косово в столкновениях между албанцами и сербами пострадали 25 миротворцев НАТО.
- Этнические сербы решили штурмовать офис главы администрации муниципалитета Звечан. Они пытались не допустить руководителя, избранного этническими албанцами.
- Также очевидцы утверждали, что миротворцы применили слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты, чтобы защитить косовских правоохранителей. Сербы же забросали миротворцев камнями.
- В НАТО осудили нападения на военнослужащих KFOR. Также призвали Сербию и Косово к диалогу.
- Кстати, накануне Вучич привел свою армию в боеготовность. Протесты в Косово привели к стрельбе.