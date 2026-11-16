В Брюсселе разразился скандал из-за националистической песни: страна-кандидат в члены ЕС требует объяснений

Во время форума ЕС в Брюсселе в воскресенье, 15 ноября, прозвучала песня "Ой Косово, Косово", что привело к международному скандалу. В Приштине возмутились и требуют объяснений от Брюсселя.

Причиной послужил сербский националистический характер песни. Об этом написал в социальной сети X посол Косово в Брюсселе Агрон Байрами.

Что известно об инциденте?

Скандальный инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября, во время официального мероприятия Европейской комиссии, посвященного единству и добрососедским отношениям. Речь идет об исполнении композиции "Ой, Косово, Косово", которая содержит откровенные политические посягательства на территорию республики.

Республика Косово ожидает от Европейской комиссии и комиссара Кос немедленных объяснений относительно того, как был выбран и утвержден этот репертуар. Европейские ценности, добрососедские отношения и авторитет процесса расширения ЕС несовместимы с предоставлением платформы для ирредентистских претензий в отношении страны, стремящейся вступить в ЕС,

– заявил Байрами.

По данным косовских СМИ, культурная программа вечера предусматривала совместное выступление Молодежного оркестра Западных Балкан и словенской группы "Капобанда". Именно словенские музыканты решили исполнить сербскую песню перед участниками международного мероприятия.

Само мероприятие организовала Европейская комиссия с целью обсуждения будущего расширения союза, проведения необходимых реформ, вызовов в сфере безопасности и европейской интеграции региона.

Кто такой Любомир Манасиевич?

Песню написал в 1989 году певец и композитор Любомир Манасиевич во время празднования 600-летия Косовской битвы. Студийная запись появилась в 1990 году, после чего песня стала широко использоваться в сербском националистическом дискурсе по поводу Косово.

Вся Сербия восклицает: мы не отдадим вам Косово! Оно всегда было нашим, оно остается с давних-давних времен,

– написал Манасиевич в песне.

Также исполнитель в интервью рассказывал, что приезжал с концертами в Россию. Он посещал страну-агрессора в 2016, 2017 и 2018 годах. Кроме того, автор написал песню "Моя любимая Россия".

Да, я также посвятил России песню под названием "Моя любимая Россия", которую исполнял на гастролях в России, и могу сказать, что как бы им ни нравилась песня, посвященная России, так же им нравится песня "О, Косово, Косово". А для россиян, которые видят в нас братьев по оружию, эта песня имеет далеко идущее значение, которое они воспринимают универсально, как борьбу в переносном смысле за свободу и свою родину предков,

– сказал Манасиевич.

Напомним, что 15 декабря 2022 года Косово официально подало заявку на полноправное членство в Европейском союзе, а в мае вновь призвало блок определить статус страны-кандидата.

В настоящее время пять государств Европейского Союза до сих пор не признают суверенитет Косово. Аналогичную позицию занимает и Сербия, которая в то же время также продолжает переговоры о собственном вступлении в ЕС.