У Брюсселі стався скандал через націоналістичну пісню: країна-кандидат до ЄС вимагає пояснень

Причиною став сербський націоналістичний характер пісні. Про це написав у соцмережі X посол Косова в Брюсселі Агрон Байрамі.

Adv

популярні відео

Що відомо про інцидент?

Скандальний інцидент стався у неділю, 15 листопада, під час офіційного заходу Європейської комісії, присвяченого єдності та добросусідським відносинам. Йдеться про виконання композиції "Ой, Косово, Косово", яка містить відверті політичні зазіхання на територію республіки.

Республіка Косово очікує від Європейської комісії та комісара Кос негайних пояснень щодо того, як було обрано та затверджено цей репертуар. Європейські цінності, добросусідські відносини та авторитет процесу розширення ЄС несумісні з наданням платформи для іредентистських претензій щодо країни, яка прагне вступити до ЄС– заявив Байрамі.

За даними косовських медіа, культурна програма вечора передбачала спільний виступ Молодіжного оркестру Західних Балкан та словенського гурту "Капобанда". Саме словенські музиканти вирішили виконати сербську пісню перед учасниками міжнародного заходу.

Реклама

Саме зібрання організувала Європейська комісія задля обговорення майбутнього розширення співдружності, проведення необхідних реформ, безпекових викликів і європейської інтеграції регіону.

Хто такий Любомир Манасієвич?

Пісню написав у 1989 році співак і композитор Любомир Манасієвич під час відзначення 600-ї річниці Косовської битви. Студійний запис з'явився у 1990 році, після чого пісня стала широко використовуватися в сербському націоналістичному дискурсі щодо Косова.

Вся Сербія вигукує: ми не віддамо вам Косово! Воно завжди було нашим, воно залишається з давніх-давен– написав Манасієвич у пісні.

Також виконавець в інтерв'ю розповідав, що приїжджав із концертами до Росії. Він відвідував країну-агресорку в 2016, 2017 та 2018 роках. Також автор написав пісню "Моя кохана Росія".

Так, я також присвятив Росії пісню під назвою «Моя кохана Росія», яку виконував на гастролях у Росії, і можу сказати, що як би їм не подобалася пісня, присвячена Росії, так само їм подобається пісня «О, Косово, Косово». А для росіян, які бачать у нас братів по зброї, ця пісня має далекосяжне значення, яке вони сприймають універсально, як боротьбу в переносному сенсі за свободу та свою батьківщину предків– казав Манасієвич.

Реклама

Нагадаємо, що 15 грудня 2022 року Косово офіційно подало заявку на повноправне членство в Європейському Союзі, а у травні знову закликало блок визначити статус країни-кандидата.

Нині 5 держав Європейського Союзу досі не визнають суверенітет Косова. Аналогічну позицію займає і Сербія, яка водночас також продовжує переговори про власний вступ до ЄС.