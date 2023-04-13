В такой позиции есть двойственность интересов Сербии. Об этом в эфире 24 Канала сообщил политолог Владимир Фесенко.
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По его словам, Сербия хочет дружить с Россией, ведь там есть давние общие интересы. В частности, Кремль поддерживает позицию Белграда по вопросу по Косово. Кроме того, они имеют давние взаимные симпатии еще со времен Первой мировой войны и даже со времен Балканских войн.
А с другой стороны Сербия стремится к членству в Европейском Союзе. Именно поэтому руководство Сербии маневрирует. Они хотят и с Россией сохранить дружбу, и вместе с тем продемонстрировать, что они вместе с Европейским Союзом,
– объяснил Владимир Фесенко.
Он отметил, что этим и вызвано такова двойная позиция. Это отражает двойственность противоречивости интересов Сербии. Однако рано или поздно им придется определяться.
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"Кстати, у нас такая же дилемма была. Невозможно быть и с Россией, и с Европейским Союзом. Особенно в нынешних условиях, когда Россия ведет преступную войну против Украины", – добавил политолог.
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