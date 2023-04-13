У такій позиції є подвійність інтересів Сербії. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив політолог Володимир Фесенко.
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За його словами, Сербія хоче дружити з Росією, адже там є давні спільні інтереси. Зокрема Кремль підтримує позицію Белграда щодо питання по Косово. Крім того, у них є давні взаємні симпатії ще з часів Першої світової війни та навіть з часів Балканських війн.
А з іншого боку Сербія прагне членства у Європейському Союзі. Саме тому керівництво Сербії маневрує. Вони хочуть і з Росією дружбу зберегти, і водночас продемонструвати, що вони разом з Європейським Союзом,
– пояснив Володимир Фесенко.
Він зазначив, що цим й викликана така подвійна позиція. Це відображає подвійність суперечливість інтересів Сербії. Проте рано чи пізно їм доведеться визначатися.
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"До речі, у нас така ж сама дилема була. Неможливо бути й з Росією, й з Європейським Союзом. Особливо в нинішніх умовах, коли Росія веде злочинну війну проти України", – додав політолог.
Останні новини щодо Сербії
- Нагадаємо, що один зі "злитих" секретних документів вказує, що Сербія погодилася постачати летальну зброю Україні. Раніше ця країна відмовилася запровадити санкції проти Росії.
- Мілош Вучевич, сербський міністр оборони, спростував повідомлення. Він зазначив, що вже вкотре оприлюднена брехня про те, що Сербія продає зброю Україні. За його словами, хтось намагається дестабілізувати Сербію і втягнути її в конфлікт, в якому Белград не хоче брати участі.