У такій позиції є подвійність інтересів Сербії. Про це в ефірі 24 Каналу повідомив політолог Володимир Фесенко.

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За його словами, Сербія хоче дружити з Росією, адже там є давні спільні інтереси. Зокрема Кремль підтримує позицію Белграда щодо питання по Косово. Крім того, у них є давні взаємні симпатії ще з часів Першої світової війни та навіть з часів Балканських війн.

А з іншого боку Сербія прагне членства у Європейському Союзі. Саме тому керівництво Сербії маневрує. Вони хочуть і з Росією дружбу зберегти, і водночас продемонструвати, що вони разом з Європейським Союзом,

– пояснив Володимир Фесенко.

Він зазначив, що цим й викликана така подвійна позиція. Це відображає подвійність суперечливість інтересів Сербії. Проте рано чи пізно їм доведеться визначатися.

Дивіться повне відео з Володимиром Фесенко на ютубі 24 каналі:

"До речі, у нас така ж сама дилема була. Неможливо бути й з Росією, й з Європейським Союзом. Особливо в нинішніх умовах, коли Росія веде злочинну війну проти України", – додав політолог.

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