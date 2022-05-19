Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время онлайн-встречи со студентами и ректорами украинских учреждений высшего образования.

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План восстановления Украины

По словам Владимира Зеленского, план восстановления страны будет предусматривать:

восстановление всей инфраструктуры, включая дороги, мосты, медицинские и образовательные объекты;

строительство временного и постоянного жилья для людей, потерявших дома, и вынужденно перемещенных лиц;

восстановление заводов, фабрик и стратегических предприятий, разрушенных или частично поврежденных.

Как будут восстанавливать временно оккупированные территории

Президент подчеркнул, что до сих пор неизвестно состояние инфраструктуры на оккупированных территориях. Несмотря на отдельную информацию, которая приходит из этих регионов, оценить реальный ущерб в Мариуполе, Бердянске, Мелитополе пока невозможно.

Однако, по словам Зеленского, правительство сделает все возможное, чтобы сердца городов, которые замерли в ожидании покоя, вновь забились. В качестве примера в своей речи Зеленский привел Мариуполь.

Мариуполь – сердце, в которое попало много пуль военных России. Сердце точно будет биться. Мы точно отстроим Мариуполь – современный, совершенно новый, технологичный,

– отметил президент.

Он подчеркнул, что украинцы будут гордиться новым Мариуполем и точно будут помнить, какой ценой отстроен и отвоеван этот город.

Оккупанты вывозят тела погибших из-под завалов Мариупольского драмтеатра

Россияне уничтожают следы своих бесчеловечных военных преступлений, в частности, массово вывозят тела погибших, которых до сих пор находят под завалами разрушенного Драматического театра. По информации советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, грузовые машины с погибшими направляются в сторону Старого Крыма. Мариупольцев к этой работе не допускают, чтобы они не могли идентифицировать погибших.

Добавим, сейчас в Мариуполе осталось около четверти довоенного населения. Оккупанты пытаются навязать мнение, что людей бросили на произвол судьбы, и не дают им выехать на подконтрольную Украине территорию.

В то же время гражданское население заставляют давать письменные "свидетельства", якобы "разрушения городу нанесла украинская армия". Таким образом, Россия пытается скрыть свои циничные преступления и переложить свою вину на Украину.

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