На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі зі студентами та ректорами українських закладів вищої освіти.

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План відновлення України

За словами Володимира Зеленського, план відновлення країни передбачатиме:

відбудову всієї інфраструктури, включно з дорогами, мостами, медичними та освітніми об'єктами,

спорудження тимчасового та постійного житла для людей, які втратили домівки, та вимушено переміщених осіб,

відбудову заводів, фабрик і стратегічних підприємств, які були зруйновані або частково пошкоджені.

Як відновлюватимуть тимчасово окуповані території

Президент наголосив, що досі до кінця невідомий стан інфраструктури на окупованих територіях. Попри окрему інформацію, яка доходить із цих регіонів, оцінити реальні збитки у Маріуполі, Бердянську, Мелітополі поки що неможливо.

Однак, за словами Зеленського, уряд зробить усе можливо, щоб серця міст, які зараз завмерли в очікуванні спокою, знову забилися. Як приклад у своїй промові Зеленський навів Маріуполь.

Маріуполь – серце, у яке влучило багато куль військових Росії. Серце точно буде битися. Ми точно відбудуємо Маріуполь – сучасний, абсолютно новий, технологічний,

– зазначив президент.

Він підкреслив, що українці пишатимуться новим Маріуполем та точно будуть пам’ятати, якою ціною відбудовано й відвойовано це місто.

Окупанти вивозять тіла загиблих з-під завалів Маріупольського драмтеатру

Росіяни знищують сліди своїх нелюдських воєнних злочинів, зокрема масово вивозять тіла загиблих, яких досі знаходяться під завалами зруйнованого Драматичного театру. За інформацією радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вантажні машини із загиблими прямують в бік Старого Криму. Маріупольців до цієї роботи не допускають, щоб вони не могли ідентифікувати загиблих.

Додамо, зараз в Маріуполі залишилася близько чверть від довоєнного населення. Окупанти намагаються нав’язати думку, що людей кинули напризволяще, і не дають їм виїхати на підконтрольну Україні територію.

Водночас цивільне населення змушують надавати письмові "свідчення", буцімто "руйнувань місту завдала українська армія". Таким чином Росія намагається приховати свої цинічні злочини та перекласти свою провину на Україну.

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